【武漢肺炎】海南醫院疑爆發院內感染　55歲醫生杜顯聖染疫病逝

2月23日（周日）晚召開的海南省新聞辦第十七場新聞發布會公布，患上新冠肺炎的瓊中陽江農場醫院55歲醫生杜顯聖，於當日中午經搶救無效病逝。

患上新冠肺炎的瓊中陽江農場醫院55歲醫生杜顯聖，經搶救無效病逝。（《新京報》）

內媒《海南日報》報道指，杜顯聖於1月18日下午工作期間出現發燒、寒顫、乏力、咳嗽、頭痛、氣促等徵狀，自行用藥2天。由於病情未見好轉，杜顯聖1月22日到儋州市人民醫院就診。醫院懷疑其被新冠病毒感染，1月24日採樣送檢，1月25日新冠病毒核酸檢測陽性，杜顯聖被確診為新冠肺炎患者，隨即轉到海南省人民醫院。

杜顯聖有高血壓病史，於1月26日病情惡化告病危，此後海南省人民醫院每天組織兩次病歷討論，並請院外遠程會診14次，指揮部省級專家組組織會診6次；組織救治70餘次，其中重大搶救9次；採取了呼吸機輔助治療、氣管切開、人工肺（ECMO）支持心肺功能、輸入康復者血漿等各種救治措施。但由於病情惡化，經搶救無效，杜顯聖於2月23日中午12時半心跳驟停，下午1時50分被確認去世。

醫院現聚集性疫情 員工家屬曾到武漢旅遊

《澎湃新聞》報道指，杜顯聖正是瓊中陽江農場醫院出現的本地聚集性疫情的病患之一，他在1月13日曾接診過因發燒咳嗽而看病的該院防保組組長賈某某。杜顯聖發病確診後，賈某某始終徵狀輕微，作為密切接觸人員經疾控機構檢測後確診。

關於兩例病例的傳染來源，流行病學調查發現，醫院另外一名員工曾某某的父母1月2-3日曾到過武漢旅遊，返回後其父母、配偶及本人均先後出現發燒咳嗽徵狀，均未就醫。曾某某發病後仍然上班，並與賈某某有密切接觸，之後賈某某和杜顯聖先後發病。專家分析認為，曾某某的父母因曾經到武漢旅遊，其為疑似傳染源可能性較大。

（綜合報道）