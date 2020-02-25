【銅鑼灣書店】桂民海涉「為境外提供情報」判囚10年：服判不上訴

浙江省寧波市中級人民法院24日發布消息指，銅鑼灣書店股東桂民海被起訴犯「為境外非法提供情報罪」，法院裁定其罪名成立，判處他有期徒刑10年，剝奪政治權利5年。桂民海表示認罪服判不上訴。

法院公告說，桂民海觸犯為境外非法提供情報罪，上月被寧波市人民檢察院向寧波市中級人民法院提起公訴。

公告稱，案件辦理過程中，司法機關充分保障了桂民海依法享有的權利。部分社會群眾旁聽了宣判。

桂民海，原名桂敏海，是銅鑼灣書店股東，2015年10月17日於泰國芭提雅公寓被一名男子帶走失蹤。

2016年1月17日，新華社文章稱他涉及2003年12月一宗發生在寧波市的車禍被判有期徒刑兩年，緩刑兩年，但他在2004年11月借用他人身份證以出境旅遊名義潛逃。

據稱，2015年10月18日，桂民海到內地「投案」，寧波市中級人民法院撤銷緩刑，對其交通肇事罪收監執行有期徒刑2年。2017年10月17日，桂交通肇事罪刑滿釋放，但他被指涉及的涉嫌非法經營犯罪一案仍在偵查，尚未終結。

2018年1月20日，瑞典駐上海領事館兩名外交官秘密將他接上領事館掛有外交牌照的汽車帶離寧波，從上海轉乘高鐵赴北京，但桂民海在高鐵上被便衣人員帶走。公安機關稱，桂涉嫌為境外非法提供國家秘密、情報罪被羈押在寧波市公安局看守所。

2019年11月15日，瑞典國際筆會向桂民海頒發圖霍夫斯基獎，表彰他捍衛出版言論自由的貢獻，中國方面則表示對此堅決反對。