瑞典前駐華大使涉安排桂民海之女晤華商　檢方起訴林戴安

瑞典檢察官12月9日決定起訴該國前駐華大使林戴安（Anna Lindstedt）。她被指在1月私自安排銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海的女兒Angela，與2名自稱與中國政府有連繫的中國商人接觸。瑞典指控她在安排會面一事上越權，以及在未經授權的情況下與外國勢力接觸。

桂民海在中國遭到扣押，其女Angela在2月13日指，林戴安1月安排她與兩名中國商人在斯德哥爾摩會面。兩人聲稱與中國共產黨有連繫，可協助桂民海獲釋，之後着她不要再就父親的事情公開發聲。

Angela其後向瑞典外交部查詢事件，部門指有關見面並非官方安排的會面，外交部事前不知情，直至1月底才知悉有此會面。該國外交部2月14日稱已撤換駐華大使，安排林戴安回國接受內部調查。當時中國駐斯德哥爾摩大使館亦有發聲明，稱從未獲對任何人得授權以及從未授權任何人與桂民海之女接觸。

瑞典檢察部12月9日對她控以「與外國勢力談判時的任意性」（arbitrariness during negotiations with a foreign power）的罪名，指她在會面中已與「代表中國利益的人士接觸」，是超越她的權力範圍。林戴安否認指控。

瑞典電視台（SVT）報道，林戴安倘罪名成立，可能會被判入獄2年。有關方面目前未定出審訊日期，但檢控官稱預期在2020年初進行審訊。