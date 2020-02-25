【新冠肺炎】武漢女未染疫亂服處方藥險死　一度精神異常心率失常

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，在重災區湖北省武漢市，一名女子未有染疫，卻自行購買並過量服用治療新冠肺炎的藥物，結果出現精神異常、心率失常等癥狀，要被送入深切治療部留醫。 據了解，該女子所服用的藥物為「硫酸羥氯喹」，是被列入官方診療方案中的藥物「磷酸氯喹」的「兄弟」，初步證實對新型冠狀病毒肺炎有一定療效。

主治醫生武漢市普仁醫院急診科主任黃海東表示，該女子未有患上新型冠狀病毒肺炎，家人也沒有確診或疑似病例。該女子在網上購買硫酸羥氯喹片，並且在24小時內服藥18片（1.8克），未幾就出現精神異常、反覆發作「尖端扭轉性室速」（一種致死性的惡性心律失常）症狀，結果於2月23日被送院搶救。該女子目前已脫離生命危險，但仍需嚴密觀察。

該女子所服用的藥物為「硫酸羥氯喹」。（資料圖片）

黃海東指，硫酸羥氯喹是磷酸氯喹的「兄弟」，以前用於治療瘧疾、紅斑狼瘡等，後者在臨床試驗中獲得初步證實對新型冠狀病毒肺炎有療效。黃海東提醒，無論是硫酸羥氯喹或磷酸氯喹，兩者都屬是處方藥物，服用時應謹遵醫囑。

值得一提是，據國家衛健委此前發布的第六版診療方案，磷酸氯喹可作為治療藥物之一，成人治療劑量為每次500毫克，每日兩次。與此同時，湖北省衛健委亦有向湖北各市、州、直管市衛健委及部省屬醫療機構下發通知，要求嚴密觀察磷酸氯喹使用後會產生不良反應，並提到「該藥在成人中的致死劑量2至4克，而且是急性致死。各定點醫療機構在使用該藥物過程中進行嚴密觀察，出現不良反應的個案信息請及時報告省衛生健康委」。

（澎湃新聞）