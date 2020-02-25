【武漢肺炎】內地10城交通擠塞緩解：復工後整體塞車程度降37.3%

新型冠狀病毒疫情持續，不過內地多個城市已陸續復工。內媒《第一財經》梳理數據指出，復工後的2月10日到2月21日期間，內地10大塞車問題嚴重的城市，整體塞車程度下降37.3%，排名2019塞車城市前3名的哈爾濱、重慶和長春，塞車程度降幅均超過40%，而北京塞車程度降幅達38.3%。

內地10大塞車問題嚴重的城市，節後復工交通擠塞比去年下降37.3%。（高德地圖）

2月10日是多地節後復工的首日。高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部等今日（25日）共同發布數據顯示，哈爾濱、重慶、長春、北京、濟南、呼和浩特、西安、大連、貴陽、瀋陽等10城登上2019年度的10大塞車城市。其中，過去1年裏，黑龍江哈爾濱市路網高峰行程延時指數為1.935，取代北京成全國塞車問題最嚴重城市。

不過，受疫情影響，這10城的塞車延時指數並未像2019年從大年初六開始持續上漲，而是持續保持暢通狀態。

而高德地圖周一（24日）公布，2月10日至21日，排名「駕車活力復工指數榜」前10名的城市依次為瀋陽、青島、上海、長沙、廣州、北京、東莞、南京、成都、寧波。其中，瀋陽駕車活力復工指數為30.3%，排名第1，駕車上班最積極；北京和上海復工趨勢較接近，在正月初十、十七、二十四每周一迎來一波復工小高峰，在正月二十四後趨向平穩。整體來看，疫情期間，北京、上海、廣州、深圳一線城市駕車活力復工指數下降幅度均較明顯，復工熱度不足平日的4成。

此前百度地圖發布的相關大數據則顯示，在復工返程關鍵的2月9日，多地出現人口返程小高峰，上海、深圳等一線城市遷入趨勢曲線在當天出現上升。不過總體來看，2月9日全國高速公路平均塞車里程較去年同期下降87.6%。而在2月10日復工首日，除武漢外，各地城內出行強度都有不同幅度的回升。其中北京、上海、廣州、深圳一線城市的城內出行強度較前兩周明顯上漲，均出現自1月26日以來最大幅度增長。隨着復工人員陸續返程，作為熱門遷入地的一線城市防控壓力大增。

內地往年春節復工期間交通頗為擁擠。（資料圖片）

除復工期間外，從過去1年整體數據來看，2019年內地大部份區域的塞車呈向好趨勢，為近3年最佳。高德地圖25日相關報告顯示，2019年，50個主要城市的平均高峰塞車延時指數，比2018年下降3.6%，比2017年下降5.8%，有81%的城市塞車按年下降或持平。

從空間上看，華南、西南區域塞車緩解最為明顯，2019年內地塞車城市佔比僅為4%，按年下降2%；暢通城市佔比為39%，按年上升10%；而黑龍江和內蒙古自治區部份地區塞車有所上升。從城市高速公路塞車排名看，2019年北京市的高速公路塞車里程佔比最高，達1.21%；與2018年的高速公路塞車相比較，84%的省份高速公路塞車里程佔比在下降。

（第一財經）