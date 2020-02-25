報復中國吊銷美記者證件　美或驅逐中國記者　外交部斥黑白不分

中國外交部發言人趙立堅主持25日的例行記者會。有記者提問說，據《紐約時報》報道，針對中國驅逐3名《華爾街日報》記者，美國政府考慮採取報復措施，驅逐在美國的中國記者，中方是否要求美方不要採取這樣的措施？

對此，趙立堅表示，「東亞病夫」這個詞與中國一段特定歷史相連，極具侮辱性，該報公然選用帶有種族歧視色彩的標題，挑戰了中方的尊嚴底線，傷害了中國人民的感情，中國人民對此感到極大的憤慨。

趙立堅指出，美方有些官員應該認真讀一下《華爾街日報》53名在華員工的聯名郵件。他們在郵件中說，這並非編輯獨立性的問題，也不是新聞報道和評論之間劃分的問題，這是一個錯誤的標題，它深深冒犯了包括中國人在內的許多人。任何有良知有道德的人都應該對這種不當錯誤言行予以反對和抵制，而不是黑白不分，甚至還要考慮為一家拒不認錯拒不道歉的媒體撐腰打氣。

趙立堅問，如果一家媒體在美國公然發表種族歧視言論，它會面臨怎樣的懲罰？美國官方採取「順我者存逆我者亡」的態度區別對待媒體記者的做法，國際社會對此有目共睹，這也是美方所謂的言論自由嗎？美方的有關官員難道忘了白宮是如何對待CNN等媒體了嗎？美方官員應該解釋一下，近兩年來，美方無理拒籤或以多種理由拖延多少中方媒體赴美記者的簽證？

最後，趙立堅強調，中方一直歡迎外國媒體全面客觀報道中國，也一直按照國際慣例，依法依規為各國記者在華採訪報道提供支持和便利。同時，中方堅決反對打着言論自由的旗號惡意抹黑中國，侵犯中方尊嚴的行為。外國常駐新聞機構和外國記者必須遵守中國法律法規和規章，遵守新聞職業道德，這在任何國家都一樣。