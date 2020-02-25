【武漢肺炎】習近平：全力組織春耕生產　為打贏防疫戰提供支撐

﻿全國春季農業生產工作電視電話會議今天（25日）在北京召開，會上傳達學習了習近平重要指示和李克強批示。 習近平強調，要全力組織春耕生產，把農業基礎打得更牢，把「三農」領域短板補得更實，為打贏疫情防控阻擊戰、實現全年經濟社會發展目標任務提供有力支撐。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家主席習近平近日對全國春季農業生產工作作出重要指示。習近平說，愈是面對風險挑戰，愈要穩住農業、確保糧食和重要副食品安全。他強調，各級中共黨委要把「三農」工作擺到重中之重的位置，統籌抓好決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務。

2月25日，浙江桐鄉市大麻鎮永豐村，農民正在油菜地裏進行田間作業。（新華社）

他指出，當前，要在嚴格落實分區分級差異化疫情防控措施的同時，全力組織春耕生產，確保不誤農時，保障夏糧豐收。要加大糧食生產政策支持力度，保障種糧基本收益，保持糧食播種面積和產量穩定，主產區要努力發揮優勢，產銷平衡區和主銷區要保持應有的自給率，共同承擔起維護國家糧食安全的責任。

習近平強調，要加強高標準農田、農田水利、農業機械化等現代農業基礎設施建設，提升農業科技創新水平並加快推廣使用，增強糧食生產能力和防災減災能力。要做好重大病蟲害和動物疫病的防控，保障農業安全。要加快發展生豬生產，切實解決面臨的困難，確保實現恢復生產目標。

中共中央政治局常委、國務院總理李克強亦批示指出，春耕在即，農時緊迫。各地區各相關部門要抓緊抓實抓細春季農業生產，加強春耕備耕和越冬作物田間管理，推動農資企業加快復工復產。穩定糧食播種面積，鼓勵有條件的地區恢復雙季稻，確保全年糧食產量穩定。抓好蔬菜、畜禽等生產，暢通鮮活農產品運輸綠色通道，加快生豬補欄擴能。加強重大動物疫病和病蟲害防治。統籌抓好脫貧攻堅、農民就業增收、農田水利建設等工作，確保農業生產平穩發展。

（央視新聞）