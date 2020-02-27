【新冠肺炎】武漢「解封」3.5小時　究竟有多少人「搶跑」出城？

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。在疫情重災區湖北武漢，當局自1月23日起陸續關閉離漢通道，實施「封城」管理。但在本周一（2月24日），武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部連續發布兩份通告，從「局部解封」到「宣告無效」，相隔僅3.5小時。 在這段期間，是否有人聞風而動，趁機從武漢離開，又是否會對其他地方的疫情防控造成影響，引發網民持續關注。

市民張先生表示，2月24日中午12時，他自得到「出城令」的消息後，就不斷與社區、區指揮部、高速路口等聯繫，但始終未能得到有效回應，「社區說他們沒接到任何可以出城的通知，具體的出城手續了解清楚後答覆我。」與他同住酒店的一位滯留人員看到通知後直接開車上高速公路「碰運氣」，但未獲放行，又返回酒店。

武漢「封城」至今已超過1個月。（中新社）

在這短短3.5小時內，是否真的已有人按17號文件所示程序離開了武漢市？目前尚無官方數據發布。但據百度地圖慧眼數據顯示，自武漢1月23日封城以來，武漢遷出規模指數（該數據反映人口遷出規模）直線下降，從2月3日到2月25日，武漢遷出規模指數基本在0.3上下，24日的數據為0.26，與近一周的數據基本持平，遷出人口數量並無明顯變化。

另據百度地圖遷徙大數據顯示，2月24日，武漢遷出人口主要目的地為黃岡市，佔武漢遷出人口總量的20.37%，排在前10名的目的地均為湖北省內城市。除了遷至湖北其他市鎮，也有部份人員遷往湖南、河南、廣東等地，共佔比10.74%。

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而湖北省相鄰的部份省市周二（25日）陸續發布緊急通知，稱境內已有從疫區湖北出來的一批人抵達，請有關人員盡快與當地疫情防控指揮部聯繫備案。一份湖南婁底新化縣疫情防控指揮部的緊急通知稱，因2月24日上午武漢地區放行車輛通行達3小時，相鄰地區懷化市鶴城區已有涉鄂人員抵達，為徹底穩控風險，將在全縣開展地氈式摸排清查。

新化縣疫情防控指揮部周三（26日）表示，該縣確實有發上述通知，但目前並未發現有從武漢市或湖北省過來的外來人員，「我們只是懷疑可能有人從武漢來，正在清查中。」

此外，在一張轉發量較大的微信截圖上，名為「社區工作人員」的微信用戶發文稱，「2月24日湖北武漢解封3小時，有1735人進去長沙，其中237人進入開福區。」但長沙市委網信辦官方微博很快發文稱，該消息不實。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部回應內媒稱，24日離漢通道雖短暫開啟，但因出入手續較為繁雜，除就醫患者等特殊人員外並無其他人離開武漢。（中新社）

2月26日，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部回應內媒稱，24日離漢通道雖短暫開啟，但因出入手續較為繁雜，除就醫患者等特殊人員外並無其他人離開武漢。「24日那天除之前就報備檢測過的需出省就醫患者，再無其他人離開武漢市。」

工作人員表示，根據通知內容，所有申請離漢人員均需向所在地的區疫情防控指揮部提出申請並經其批准後，報市疫情防控指揮部備案，隨後才能攜帶相關證件至進出城通道的綜合服務站點，進行相關檢測並出城，「這套流程辦下來，至少也得2天時間，3個半小時是不可能完成的，而且我們也沒有收到任何申請離漢的備案材料。」

（紅星新聞）