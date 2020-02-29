【新冠肺炎】中國專家團隊抵達伊朗　網民：盼全部平安歸來

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情全球蔓延，伊朗確診數字不斷攀升，甚至副總統都中招，中國決定向伊朗提供援助。2月29日凌晨，中國紅十字會志願專家團隊一行5人抵達伊朗首都德黑蘭，並攜帶了部分中方援助的醫療物資。

駐伊朗大使常華和伊衛生部官員前往機場迎接。常華對專家團克服困難、在伊新冠肺炎疫情嚴峻時刻來伊表示歡迎和敬意，稱讚他們是最美「逆行者」。

中國駐伊朗大使常華（左三）和專家團成員交談。（中國駐伊朗大使館微信公眾號）

常華說，中伊兩國是全面戰略夥伴，總是在彼此困難的時候相互支持幫助，堅定站在一起。疫情沒有國界，近來伊方疫情加劇，中方對此感同身受。中國紅十字會派出專家團隊，同伊方就共同抗擊疫情交流經驗，充分體現了中國人民願同伊朗人民肩並肩共克時艱。希望專家團在伊期間工作順利，注意安全。

伊衛生部官員熱烈歡迎中國專家團來伊並帶來新一批援助。他表示，伊方讚賞中方抗擊疫情取得了積極成效，感謝中方在伊困難時刻提供醫療物資和技術支援，願同中方加強交流合作，借鑒中方抗疫經驗。

中國專家們表示，將抓緊時間瞭解伊疫情，並與伊方同行們交流抗疫經驗，促進雙方在醫療衛生領域的合作。

中國援助伊朗的消息在微博引起不少討論，有網民表示，中國目前疫情似有好轉，已經有能力對他國伸出援手，也有網民表示，中國志願專家團隊辛苦了，等他們平安歸來。

據悉，包括五萬個新冠病毒檢測盒在內的中國第二批支援伊朗物資預計29日晚抵達德黑蘭此前中國駐伊朗大使館代表中國政府和當地中資企業向伊朗衛生和醫療教育部捐贈了25萬隻口罩。

（中國駐伊朗大使館）