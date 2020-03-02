【新冠肺炎】習近平考察科研和診療救治工作　了解疫苗研發進展

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，中央高層再度聚焦防疫抗疫工作，其中習近平考察疫情科研情況，李克強主持應對疫情領導小組工作。

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官方《新華社》報道，3月2日下午，中共總書記習近平先後赴中國人民解放軍軍事醫學研究院、清華大學醫學院，考察新冠肺炎疫情科研和診療救治工作。

習近平了解疫苗、抗體、藥品、快檢產品等研究和應用進展情況，看望慰問專家和科研人員。隨後，習近平主持座談會，聽取有關部門負責人和科研人員的意見和建議。

《新華社》配發的照片顯示，國務院副總理劉鶴，中央軍委副主席許其亮、張又俠陪同左右。

除習近平考察活動，國務院總理李克強同日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，部署做好下一步防控工作，要求對防控一線社區工作者關心關愛等。

根據國家衛健委最新數據，截至3月1日24時，中國全境新增確診病例202例，新增死亡病例42例，新增疑似病例141例，新增治癒出院病例2,837例。

對此，衛生機構官員指，武漢疫情快速上升態勢得到控制，湖北除武漢外，局部暴發的態勢也得到控制，湖北以外省份疫情形勢積極向好。

未來，中國要從疫情防控和經濟社會發展出發，圍繞社區防控和醫療救治兩個重點，由全面防控向群專結合、精準防控轉變。