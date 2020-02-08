【武漢肺炎】停學留家好玩推介　三個DIY桌遊網｜Miss Carley

距離復課還有一段時間，小朋友留在家中做甚麼好？爸媽們除了可以運用之前所分享的網上資源外，桌遊也是一個十分好的消磨時間又能邊玩邊學的工具呢！家中沒有桌遊但又不方便出街購買？不如利用以下介紹的網上資源自製吧！所有資源均可免費下載及列印。

網站一：toolsforeducators

可以自製接龍 (Domino)、蛇仔棋、BINGO等遊戲，邊玩邊學習英文生字

網站二：islcollective

多款不同程度及題材的蛇仔棋、Guess Who等問答遊戲，從玩樂中學習英文文法如tenses、prepositions、plurals、modal verbs等

網站三：eslgamesworld

多種不同程度、玩法及款式的棋盤及紙牌遊戲，亦提供可自由修改的範本 (editable templates) 以自製更多遊戲

作者：言語治療師媽媽Miss Carley

作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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