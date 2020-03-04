CIA被指攻擊中國網絡11年　外交部：美是名副其實「黑客帝國」

中國「國際安全智庫」微信公眾號3月3日文章稱，360公司日前經過調查分析發現，美國中央情報局（CIA）攻擊組織（APT-C-39）對中國關鍵領域進行了長達十一年的網絡滲透攻擊；在此期間，中國航空航天、科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等多個單位均遭到不同程度的攻擊。

在3月4日的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅就上述事件回應稱，長期以來，美國政府有關機構違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模有組織、無差別的網絡竊密、監控和攻擊，這早已是人盡皆知。

他表示，從「維基解密」到「斯諾登事件」，再到近期的「瑞士加密機事件」，美方這種不道德的行徑一再暴露，360公司有關的報告是又一有力的例證。

趙立堅稱，事實證明，美國才是全球最大的網絡攻擊者，是名副其實的「黑客帝國」；美方卻賊喊追賊，時時處處把自己裝扮成網絡攻擊的受害者，充分暴露美方在網絡安全問題上的虛偽性和雙重標準。

他指，中國一直是美方網絡竊密和攻擊的嚴重受害者，中方就此多次向美方提出嚴正交涉。中方再次強烈敦促美方作出清楚解釋，立即停止此類活動，還中國和世界一個和平、安全、開放、合作的網絡空間。