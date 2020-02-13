【一分鐘看世界】「海上人球」甩難？CIA竊120國情報、韓國軟實力

今天是2月13日，星期四。
潮濕有雨的早上，你需要知道的國際新聞：
「威士特丹號」終點在望
新型冠狀病毒疫情持續，美國參議員提出跨黨派議案，紀念已故的敢言武漢醫生李文亮。而兩艘在亞洲航行的郵輪亦成為國際焦點：鑽石公主號的確診人數不斷上升，其中一人是日本的檢疫官；威士特丹號則被多個港口拒絕停靠後，其漂流生涯或見到曙光……（按此閱讀更多）
🔻「威士特丹號」船上情況🔻
諜戰
《華盛頓郵報》報道指，有華府官員認為，華為涉嫌設計「後門」技術為執法部門存取手機情報，該報亦與德國傳媒聯手調查，發現中情局及前西德情報部門利用瑞士Crypto AG的加密技術竊取多國情報……（按此閱讀更多）
瑞士公司Crypto AG被指協助美國和西德竊取情報。瑞士國防部委任最高法院法官調查事件。（路透社）
MWC取消
新型冠狀病毒疫情打擊全球，多國紛紛取消大型活動，其中通訊業的年度大事、巴塞羅那的世界移動通訊大會就成為最新的受害者……（按此閱讀更多）
《上流寄生族》的揚威啟示錄
影壇盛事奧斯卡曲終人散，韓國電影《上流寄生族》成為大贏家，為當地的娛樂事業創下歷史。除了《上》片外，歐美地區近年亦吹起一股「韓風」……（按此閱讀更多）
美國民主黨的「三頭馬車」之戰？
美國民主黨總統提名戰移師到新罕布什爾州，桑德斯成功力壓布蒂吉格，而楊安澤則宣布退選。另外曾被視為候選人大熱的前副總統拜登的初選表現持續不振，令金主憂慮他能否及時回勇。撇除上述仍然角逐的三人，彭博及其他黨內溫和派人士仍然拒絕認輸……（按此閱讀更多）
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