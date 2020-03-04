【新冠肺炎】習近平：精準有序推動復工復產　把疫情損失降到最低

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，中央政治局常委會周三（4日）再次召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作。 中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。他強調，要清醒認識當前疫情防控和經濟社會發展形勢的複雜性，精準有序推動復工復產，把疫情造成的損失降到最低限度。

3月2日，習近平在軍事醫學研究院聽取關於新冠肺炎疫情防控科研攻關的總體情況匯報。（新華社）

習近平：力爭全國經濟社會發展早日全面步入正常軌道

據央視新聞報道，習近平在會議上指出，當前已初步呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢，要加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，完善相關舉措，鞏固和拓展良好勢頭，力爭全國經濟社會發展早日全面步入正常軌道，為實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務創造條件。

習近平又強調，要清醒認識當前疫情防控和經濟社會發展形勢的複雜性，增強統籌抓好各項工作的責任感和緊迫感。湖北和武漢疫情防控任務依然艱巨繁重，其他地區人員流動和聚集增加帶來的疫情傳播風險在加大，對疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低，繼續抓緊抓實抓細。

習近平表示，要深化疫情防控國際合作，發揮中國負責任大國作用。要抓緊推進經濟社會發展各項工作，精准有序紥實推動復工復產，把疫情造成的損失降到最低限度。各級黨委和政府要堅持實事求是、一切從實際出發，堅決防止形式主義、官僚主義。

近日，浙江省德清縣組織企業有序復工復產。圖為3月3日，工人在浙江鼎力機械股份有限公司的生產車間工作。（新華社）

此外，會議強調，要持續用力加強湖北省和武漢市疫情防控工作，繼續保持內防擴散、外防輸出的防控策略。也要突出抓好北京等重點地區疫情防控，完善京津冀聯防聯控機制，在人員流動引導、交通通道防疫、企業復工復產等方面加強協調聯動。非疫情防控重點地區要落實分區分級精准防控要求。

會議還指出，要繼續加強病毒溯源和傳播機理研究，要根據疫情分區分級推進復工復產，也要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來。

會議強調，要在擴大對外開放中推動復工復產，也要有針對性地開展援企、穩崗、擴就業工作，抓好春季農業生產，做好農產品保供穩價工作。要加大對貧困地區、貧困人口的幫扶，在復工復產中優先吸納貧困地區勞動力務工就業，確保完成決戰脫貧攻堅任務。

3月2日，習近平在清華大學醫學院生物醫學檢測技術及儀器北京實驗室向專家詳細了解科研情況。（新華社）

隨着疫情持續，中國經濟社會運行已受到影響。近期一份報告顯示，整個2月份中國僅有三分之一的企業復工，另外整個中小企業受衝擊嚴重。為消除不利影響，政府將提供超萬億元人民幣的減費降税。

自疫情爆發以來，中共七常委已多次舉行政治局常委會會議，時間覆蓋1月25日、2月3日、2月12日、2月26日。2月21日則舉行中共政治局會議。這些會議顯示中共最高層對疫情的絕對重視。

在舉行高級別會議外，習近平兩次公開行程下基層考察。2月10日，習近平考察北京基層防控工作；3月2日，習近平考察軍事醫學研究院和清華大學醫學院，了解疫苗研製等情況。