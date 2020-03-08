【新冠肺炎】湖北農村學生登山找信號上網課　官方：5日內建基站

受新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情影響，內地許多學校無法正常開課，因此決定採用網絡教學。然而，在湖北省十堰市竹山縣，當地有農村學生因村內網絡信號差，而不得不每天花兩個小時爬至附近的山頂「找信號上網課」。 針對事件，湖北省十堰市竹山縣教育局表示，已獲該縣聯通公司緊急敲定建設通信基站的方案，初步預算直接投資成本約45萬元人民幣，3月8日啟動，5個工作日內完成。

在山頂上網絡課程的學生。（澎湃新聞）

早前報道，竹山縣輕土坪村所在地位於山底，網絡信號不佳，當地學生不得不結伴爬到信號稍強的山頂，找信號上網課，一程需要兩小時以上。

有村民表示，村子所在地方受地形影響很大，附近5公里信號都沒有覆蓋到。「別說4G網絡，連2G網都沒有覆蓋，網頁都打不開。」

針對事件，竹山縣教育局稱，經報縣防疫指揮部7日批准，竹山縣聯通公司由總經理帶隊一行四人緊急到輕土坪村現場溝通了解情況。經了解，該村鷂子岩異地搬遷居民點的確存在基本沒有通信網絡信號覆蓋的情況，直接影響該居民點18戶及周邊約40戶居民通話上網，並影響孩子們「疫期停課不停學」。

經現場勘察，縣聯通公司緊急敲定建設通信基站的方案，並已獲得省聯通公司特批，3月8日正式組織啟動建設，預期5個工作日內完工。

而前述竹山縣輕土坪村孩子的遭遇並非個例。河南省南召縣一名網友近日在人民網《領導留言板》留言稱，其所在的城郊鄉北大莊村龍頭組「長期沒有網絡手機信號」，「20多名學生無法網絡上課」。對此，南召縣委表示，縣移動公司已向南陽總公司報備審批，臨時調配30個信號增強器，待設備通過物流到貨後，即可安裝使用。