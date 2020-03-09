【新冠肺炎】外交部成立防範境外疫情輸入風險應急中心

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，中國以外，伊朗、意大利、韓國等地均出現疫情大規模爆發。 中國外交部宣布，成立「防範境外疫情輸入風險應急中心」，以集中力量防範境外疫情輸入風險。

王毅要求，應急中心全體要以高度政治責任感和使命感開展工作，為鞏固國內抗疫鬥爭得來不易的成果，早日全面徹底戰勝疫情做出貢獻。（資料圖片）

外交部宣布，為統籌做好抗擊疫情涉外工作，集中力量防範境外疫情輸入風險，於3月8日正式成立防範境外疫情輸入風險應急中心。國務委員兼外長王毅及外交部領導出席成立儀式。

應急中心將按照中央應對疫情工作領導小組的要求和國務院聯防聯控機制的部署，實行24小時不間斷運轉，收集分析各類信息數據，溝通協調國內各職能部門和地方政府，聯絡指導各駐外使領館，開展好防控疫情輸入工作。

外交部指，應急中心還將推進旅行防控指南的全面落實，協調來華人員檢驗檢疫措施，推動成立雙多邊聯防聯控機制，攜手防範疫情的跨境傳播。應急中心將積極開展各項領事保護工作，加強海外同胞抗疫防護能力，切實保障中國公民正當合法權益。

王毅要求，應急中心全體要以高度政治責任感和使命感開展工作，為鞏固國內抗疫鬥爭得來不易的成果，早日全面徹底戰勝疫情做出貢獻。