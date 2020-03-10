【亞非蝗蝸】中國向東非派出蝗災防控工作組　提供技術物資支持

蝗蟲肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家，中國上月已派出蝗災防治工作組赴巴基斯坦援助。 據農業農村部周二（10日）消息，中國將於本月中旬向東非有關國家派出應急蝗災防控工作組，與非方共同研究制定防控舉措，並應非方要求，提供力所能及的技術和物資支持。

蝗蟲肆虐非洲、巴基斯坦及印度等國，巴基斯坦1月31日宣布全國進入緊急狀態。（AP）

據此前報道，為幫助巴基斯坦應對嚴重的蝗災，中國外交部發言人耿爽周一（9日）表示，中方已向巴方緊急提供一批防治的物資，包括5萬升馬拉硫磷殺蟲劑和15台噴灑設備，其中第一批物資已經於周一上午運抵巴基斯坦。

據悉，多國遭遇的沙漠蝗蟲災害已持續數月，其規模在繼續擴大。近幾個月來，沙漠蝗蟲席捲了從西非到東非、從西亞至南亞共20多個國家，蝗災面積總計1,600多萬平方公里，其中非洲之角最為嚴重。非洲之角國家已有超過2,000萬人陷入糧食危機。

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專家預測，沙漠蝗蟲在東非國家的遷飛路徑上廣泛繁殖，蟲卵可能會在3月至4月間孵化。若不採取措施，到6月沙漠蝗蟲的數量可能會增長500倍，並可能蔓延到非洲和亞洲的30個國家。而東非最重要的種植和收穫季節將在3月至5月之間開始，若出現新蝗群，第二波蝗災可能對糧食安全造成毀滅性後果。

（綜合報道）