【亞非蝗蝸】預防蝗災　雲南大理儲備15噸藥品20架無人機嚴陣以待

沙漠蝗引發的災害肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家，逼近中國邊境。國家農業局和國家林業草原局已相繼發出沙漠蝗災害預警。 《央視新聞》周二（10日）報道，雲南大理白族自治州林業和草原局表示，大理州已採取一系列防控措施，積極應對沙漠蝗災害風險，其中包括通過政府購買服務方式，簽訂20架無人機滅蝗作業協議。

3月2日，在巴基斯坦旁遮普省胡沙布地區，中國蝗災防治工作組考察沙漠蝗蟲災害情況。（新華社）

由於中國西藏南部和雲南西部邊境與尼泊爾和緬甸沙漠蝗發生區毗鄰，專家研判，如果氣候條件適宜，沙漠蝗隨季風可能會侵入中國境內，雖然危害幾率很小，但雲南等地仍需要高度關注。為此，雲南省農林各部門下發通知，要求各地州縣密切關注沙漠蝗發生動態，做好技術、物資儲備，提高蝗災應急處置能力。

根據雲南省林業和草原局下發的緊急通知，大理州已成立了沙漠蝗應急防控指揮部，指揮部下設專家組、辦公室，並發佈施行了《大理州沙漠蝗防控應急預案》《沙漠蝗識別和防治技術》，確保防控工作依法依規，科學規範高效進行。

此外，大理州在沙漠蝗可能遷飛的路徑上科學布置監測點，實現全面監測，及時預警。同時，加強州市間、林農部門間的協作溝通，實現信息、資源、技術共享，保障監測工作高效協調開展。

2月26日，在巴基斯坦信德省，一名中國蝗災防治工作組專家查看捕捉到的蝗蟲。（新華社）

據了解，截至目前，大理州已儲備防控藥品15.5噸，防治器械162台，專業隊伍18支460人，下發了防控經費，並通過政府購買服務方式，簽訂20架無人機滅蝗作業協議，嚴陣以待，確保一旦出現災情，能夠迅速作出有效應對，最大限度減少災害損失。

（央視新聞）