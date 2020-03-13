【新冠肺炎】疫情嚴峻美國專家求援鍾南山　中國網友齊喊：不幫！

中國新冠肺炎疫情形勢持續轉好，美國卻因應對機制失靈而面臨大爆發的危險，對於中國醫療專家鍾南山連線美國醫療團隊分享中國抗疫經驗，中國網友齊喊不幫。

3月12日，中國工程院院士、知名呼吸病學專家鍾南山與醫院重症監護團隊在廣州醫科大學附屬第一醫院和美國哈佛大學醫學院及美國重症監護方面的專家進行多方視頻連線，引發關注。

鍾南山（白衣者）團隊與美國醫療團隊連線交流。（中國央視截圖）

根據央視報道，鍾南山團隊分享了中國在新冠肺炎患者特別是重症、危重症患者救治方面的經驗，以及藥物、治療方案等。

除鍾南山外，參與視頻連線的專家還有廣州醫科大學附屬第一醫院黨委書記、主任醫師黎毅敏，廣州呼吸健康研究院院長何建行教授，以及正在湖北武漢金銀潭醫院支援的廣州醫科大學第一附屬醫院重症醫學科副主任醫師桑嶺等。

美國方面則包括哈佛大學醫學院院長George Q. Daley，哈佛大學醫學院副院長David E. Golan，哈佛大學醫學院免疫系主任Arlene Sharpe等。

會上，鍾南山團隊介紹了新冠病毒感染重症和危重症患者的臨床發現和治療難點，其中重點討論了新冠肺炎患者肺部黏液和小氣道的問題以及氯喹的使用經驗，並分享了中國在快速檢測新冠病毒和防控社區聚集性病例上的經驗教訓，雙方討論就新冠肺炎臨床研究開展合作。

截至3月12日21時，美國的確診病例數已達到1,663例。死亡病例達41例。根據美媒報道，僅俄亥俄州衛生部就預測州內超10萬人感染新冠病毒。綜合種種信息，美國被指存在大規模爆發的隱患。

相比之下，截至3月12日24時，中國境內新增確診病例僅有8例，其中非湖北地區為0；境外輸入3例（上海2例，北京1例），累計88例。這意味着，中國本土的疫情基本獲得控制。

中國國家衛健委發言人米鋒3月12日稱，根據當下形勢，總體上，中國本輪疫情流行高峰已經過去。但他也強調，防控仍不能放鬆，要做到「不麻痺、不厭戰、不鬆勁」。

除與中國專家交流獲得經驗外，美國3月12日宣布，不對部分從中國進口的醫藥品加徵關税，其中包括口罩、聽診器、血壓計袖帶等。此前，美國貿易代表處已將洗手液、醫用手套等進口產品移出徵税清單。

中美兩國醫療團隊就疫情防控強化交流，實屬正常，也是必要之舉。但中國網友在評論鍾南山團隊上述消息時，齊刷刷在評論區寫道「不幫！」另外一些網友在網絡視頻中稱，中國可以給日韓、巴基斯坦、伊朗等國以實際援助，而給美國口頭「加油」就行了。

早在中國疫情爆發初期，美國方面聲稱將投入至少1億美元幫助中國等抗擊疫情，但被指「口惠而實不至」，中國外交部甚至要求美國兑現諾言，而不是空喊口號。彼時中國網友稱，美國援助不到，但宣傳已響徹天際，而其他國家幫助中國，多是默默無聞。