【新冠肺炎】疫情已「全球大流行」　台灣還要堅持污名化武漢嗎？

新冠肺炎疫情來到新的轉折點，世界衛生組織（WHO）於3月12日宣布進入「全球大流行」（Pandemic），主要是因為新冠肺炎疫情已蔓延到歐洲全境、美國、加拿大等「先進國家」，特朗普（Donald Trump）甚至還怪罪歐盟各國讓「新冠肺炎擴散到美國」，因此發佈為一個月「申根區歐洲人不準入境」旅遊禁令，所持理由是申根區國家沒有一致性的在新冠肺炎疫情於中國湖北及其他局部地區爆發時對中國採取旅遊禁令。

特朗普對申根區歐洲國家發佈一個月赴美禁令。（AP）

特朗普的應變之策不但沒有受到肯定，反而批評聲不斷，一是他將新冠肺炎疫情在美國蔓延歸責於申根區國家沒有「一致性孤立」中國人的入出境，將美國政府輕忽防疫作為的責任推的一乾二淨；二則他禁止歐洲申根區人民入境美國，卻無視英國的新冠疫情也在升高，見證他的決定充滿「政治考慮」，無助強化美國圍堵新冠肺炎疫情。

特朗普這種「重政治、輕防疫」的心態，其實正是中國付出「武漢封城」、「湖北封省」巨大代價後，新冠肺炎最終仍釀成全球大流行的主要原因，也是WHO在宣布疫情進入全球大流行時所譴責的。不過，對於特朗普的支持者來說，台灣卻提供一個「反證」反向指責世衛組織「過於親中」，指台灣就是早早瞄準大陸、香港、澳門設定嚴格的邊防檢疫標準，至今新冠肺炎確診才僅49例，世衛「親中」，以致宣布新冠肺炎為「國際公共衛生緊急事件（PHEIC）」時機過晚，甚至還呼籲各國不要對中國大陸實施旅遊禁令，才讓各國失去警覺，世衛才是在「甩鍋」。

然而，回溯最近一次被世衛宣告為「全球大流行」、2009年3月於墨西哥初始發生的H1N1新型流感大流行疫情，4月傳入美國後，逐漸「輸出」到全球，WHO最初也呼籲各國不要限制前往美國旅遊，但要加強防疫作為。

世衛在2009年H1N1新型流感爆發初始期與此次新冠肺炎發展初始期給各國的提示及建議，目前來看殊無二致，但各國反應卻大不同，最明顯的差別則在於各國提升對中國（含香港、澳門）及韓國的旅遊警示又快又急，但新冠肺炎病毒除了比較「聰明」（無症狀就能傳染），造成的危害其實比H1N1新型流感還小。

武漢封城的防疫作為被WHO高度肯定。（AP）

這樣的「差別待遇」，讓泰國駐WHO代表蘇威（Suwit Wibulpolprasert）於2月6日專家會議時公開為中國發出不平之鳴，在完整的發言紀錄中，蘇威肯定中國的防疫作為，批評各國對中國實施旅遊禁令是「雙重標準，甚至三重標準」，呼籲全球團結對抗疫情。

H1N1新型流感疫情在當年各國沒有競相祭出旅遊警示（尤其對美國）時，於全球214國傳出疫情，僅在美國就有6,100萬人感染確診，其中1.2萬人確診死亡，而此次各國競相對中國大陸、香港、澳門地區祭出旅遊禁令，甚至中國還祭出前所未見的「封城」、「封省」防疫作為，為全世界爭取到不少時間強化防疫措施，但大流行還是來了。

原因當然很清楚，面對人類還沒有抗體，也沒有特效藥的新型疫病來說，就是容易造成大範圍傳染，強化防疫作為才能延遲傳染速度及侷限範圍。

美國新冠肺炎疫情升高，各項防疫作為也跟着升級。（AP）

就台灣來說，台灣在經過2003年的SARS試煉後，面對H1N1新型流感流行自美國傳進台灣時，並沒有封閉台灣與美國互訪往來，但加強邊境、醫療機構檢疫及進入小區感染後的「減災」準備，雖然有數萬名確診病例，仍創下全球第3低的35例死亡病例。

以此來說，新冠肺炎之所以在台灣至今仍只有50例確診、1例死亡的「防疫典範」，絕不是因為「不親中」造就的，更多是台灣的醫療機構及台灣人民對於SARS的記憶不遠，進而採取一致性的抗疫作為，加上四面環海的先天地理優勢，使得強化邊境防疫較諸各國更加容易。

而且，台灣5例確診病例中，來自大陸地區的境外病例已經中止，甚至第二梯次來自「武漢疫區」由包機載回台灣的300多名台人都已採檢確認新冠肺炎「陰性」，最近幾例確診的反而都是有過英國、荷蘭、愛爾蘭及比利時、菲律賓旅遊史。

是以，新冠肺炎疫情已進入另一個階段，全球大流行，大陸疫情卻開始趨緩，甚至有台灣公衛專家分析湖北「解封」復工時間可能就在一周內，而且意大利、菲律賓等國家已開始汲取「武漢經驗」，轉而正面看待中國的防疫作為。

如果蔡英文政府因為意識型態無法正面肯定大陸，無法停止污名化武漢，那至少「高標準防疫」不能政治考慮及雙重標準，讓疫情正盛的美國、英國、澳洲等「友台、先進國家」人士得以自由進出台灣，成為防疫隱憂。