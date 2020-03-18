【新冠肺炎】特朗普「中國病毒」論　亞裔美國人擔心遭受更多歧視

新型肺炎疫情在美國有惡化趨勢，總統特朗普近日談及疫情時，不斷重複強調是「中國病毒」（Chinese Virus），引來爭議。有亞裔美國人組織擔心，此可能會令當地亞裔美國人遭受仇恨與暴力。

新冠肺炎：美國總統特朗普以「中國病毒」字眼形容病毒（AP）

特朗普多番使用「中國病毒」字眼，在3月16日，他發言時稱「美國將有力地支持那些格外受中國病毒影響的行業，例如航空公司和其他行業。我們將比以往更強大！」

特朗普翌日解釋，自己對中國向外界散布「美國傳播病毒」的消息感到不滿，與其和中國爭辯，自己倒不如以病毒來源稱呼，而它是來自中國，所以這是一個非常正確的描述。他否認「中國病毒」帶有污名成份，反指北京的言論才是製造恥辱。

華裔議員：亞裔美國人或因此遭受更多歧視

有關言論引起兩極反應，有人認同必須讓中國負責，亦有網民批評是種族主義。有華裔美國人、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）在Twitter向特朗普喊話，指亞裔美國人可能會因為他的言論而遭受更多的歧視，促請他停止不必要言論。

Dear @realDonaldTrump: Asian Americans will likely encounter more discrimination because of your tweet below. Please stop your unnecessary rhetoric.#COVID19 is now an American virus, an Italian virus, a Spanish virus. We all are impacted & we all need to work together. https://t.co/yLzNmpJZHs — Ted Lieu (@tedlieu) March 17, 2020

劉雲平又指新型肺炎現在也成為了「美國病毒」、「意大利病毒」和「西班牙病毒」，強調大家都受到影響，都需要共同努力。

亞裔美國人法律保護和教育基金會（Asian American Legal Defense and Education Fund）就諷刺指，當然要稱之為「中國病毒」，因為特朗普根本不在乎亞洲人及亞裔美國人會否因這個種族主義描述而遭受仇恨暴力。