中國外交部：中國媒體遭美國打壓，隱忍太久委屈未能求全

早前，中國驅逐3間美媒的駐華美籍記者，並要求其今後不得在中國及港澳繼續從事記者工作。中方還提到，美方在簽證、行政審查、採訪等方面對中國記者採取歧視性限制措施，中方將就此對美國記者採取對等措施。在今天（19日）的外交部例行記者會上，發言人耿爽表示，對於美方種種打壓，中國媒體已經隱忍太久，委屈未能求全，美方卻變本加厲，中方被迫對美國記者採取對等措施。

耿爽說，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓；中國媒體駐美記者生活和工作正常秩序遭到嚴重破壞，許多人甚至回國休假後因美方無故拒簽而無法返美工作，申請簽證時被要求提供很多額外材料。

耿爽說，特別是2018年12月美方要求有關中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」，2020年2月將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，隨即又對上述5家媒體駐美機構採取人數限制措施，變相大量「驅逐」中方媒體記者。

耿爽稱，事實充分證明，美方標榜的所謂新聞自由是十分虛偽和具有欺騙性的。中方多次就美方錯誤做法向美方提出嚴正交涉，表達堅決反對和強烈譴責。

耿爽指，對美方種種打壓和歧視性做法，中國媒體已經隱忍太久，但委曲未能求全，美方卻變本加厲。當遭遇不公待遇和無理打壓，面對雙重標準和霸權欺凌，中國記協已經代表中國媒體對美方進行了揭露，表明了堅決反對態度。我們支持中國媒體堅定維護自身的聲譽和利益，中方將被迫根據對等原則對美國媒體記者採取相關措施。