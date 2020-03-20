【新冠肺炎】中國製造產品帶病毒？　耿爽：那就不要戴中國製口罩

自湖北武漢爆發的新冠肺炎疫情爆發後，有西方學者指從中國購買的產品都有新冠病毒，並有人認為中國製造的產品會攜帶病毒，呼籲抵制中國製造。對此，中國外交部發言人耿爽周五（20日）表示，請說這種話的人不要戴中國製造的口罩，不要穿中國生產的防護服，不要用中國出口的呼吸機，以免染上病毒。

耿爽在記者會上駁斥「中國產品帶毒」論，呼籲尊重事實、尊重科學。（外交部網站）

耿爽當日在記者會上說，新冠肺炎疫情發生以來，總能看到一些人不負責任地散播謠言、製造恐慌。不知道這些人發表這種荒謬無知、聳人聽聞言論的目的是什麼，是嘩眾取寵，還是欺世盜名？

他強調，中國是製造業大國，也是防疫和醫療物資生產和出口大國。當前疫情在全球蔓延，很多國家都面臨口罩、防護服、呼吸機等防疫物資缺口，希望得到中國援助或從中國購買。中國在全力抗擊本國疫情的同時，克服自身困難，已經並將繼續向有需要的國家提供力所能及的幫助，並為他們在華進行商業採購提供便利。

耿爽又說，面對新冠肺炎疫情肆虐，如果有人說「中國製造有毒」，那麼請說這種話的人，不要戴中國製造的口罩，不要穿中國生產的防護服，不要用中國出口的呼吸機，以免染上病毒。

他呼籲尊重事實、尊重科學、尊重他人，尊重自己，並稱「即使科學暫時無法到達的地方，文明還會到達。」耿爽的回應引起內地網民熱議，紛紛留言表示支持：

「忍無可忍，無需再忍！支持國家反擊！」「威武霸氣！」 「還有很多藥或者藥的原料都是中國生產的。」 「沒錯！有本事別用，自給自足。」 「耿爽，耿直爽快。」

3月20日，中國政府向韓方捐贈的110萬個口罩等防疫物資，從仁川機場向韓國各地發出。圖為韓方人員清點物資。（中新社）

耿爽當日還介紹，中國政府已經宣布向82個國家和世衛組織、非盟提供援助，包括檢測試劑、口罩、防護服等，其中多批援助物資已經送達受援方。而在地方政府援助方面，中國有關地方政府已經向韓國、日本、意大利等國的城市捐贈了物資。此外，中國的很多企業和民間機構已經開始向有關國家提供捐贈。

（綜合報道）