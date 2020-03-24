【新冠肺炎】中國疾控：無症狀感染者受管理　不會造成傳播擴散

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國疾控中心有關專家日前透露，雖然內地連續多日沒有本土新增確診病例，但每天還能檢出幾宗到10多宗無症狀但呈陽性者，還不能判斷武漢的病毒傳播是否徹底被阻斷。關於無症狀感染者會不會造成傳播擴散，同樣來自疾控中心的研究員吳尊友周二（24日）在記者會上表示，無症狀感染者均在確診病例密切接觸者中發現，都受到管理，不會造成社會傳播。

當日會上有記者提問，世界衛生組織將無症狀感染者列為確診，中國將無症狀感染者列為不確診，背後的防控和治療的邏輯原因是什麼？無症狀感染者會不會出現人傳人的現象？

中國疾控中心研究員吳尊友表示，無症狀感染者都是在密切接觸者中發現的，都受到管理。（中國網）

吳尊友解釋說，體內可以檢出新冠肺炎病毒，但沒有任何臨床症狀，就叫做無症狀感染者。至於發現無症狀感染者，是通過流行病學調查發現確診病例密切接觸者，對密切接觸者進行檢測，發現核酸陽性。其中部分人會慢慢出現症狀，成為確診病人；部分人到觀察結束沒有出現症狀。不管最終是否出現症狀，無症狀感染者都是在密切接觸者中發現的，都受到管理。

吳尊友還說，無症狀感染者不會造成傳播擴散。因為在中國現在的管理措施，密切接觸者都已經納入隔離觀察，而且隔離觀察都是獨立的，一旦發現症狀馬上轉到醫院去診斷治療，不會造成社會上的傳播擴散。他強調，這種風險應該引起高度關注，所以防治措施方面對這個問題是密切關注的。

（中國網）