【新冠肺炎】台美發防疫合作聲明　國台辦斥「以疫謀獨挾洋自重」

自湖北武漢爆發的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，台灣外交部與美國在台協會（AIT）本月18日發出一份聯合聲明，內容稱台美將強化合作機制，共同對抗「源自中國武漢的新冠肺炎病毒」，並提出6項合作措施。對此，大陸國台辦表示，台灣當局此舉是「以疫謀獨，挾洋自重」，大陸堅決反對台美之間任何形式的官方往來。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮周二（24日）表示，台美發布所謂防疫「聯合聲明」，再次暴露民進黨當局藉新冠肺炎疫情「以疫謀獨」的卑劣行徑和政治圖謀，是把台灣民眾的衛生健康福祉綁架到「挾洋自重」、和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上。

她表示，大陸支持國際社會共同努力、加強合作戰勝疫情，但堅決反對藉機搞「台獨」或打「台灣牌」，搞一些多此一舉的小伎倆。台灣和美國之間的關係必須在一個中國原則下處理。大陸堅決反對台美之間任何形式的官方往來。

台灣外交部部長吳釗燮出席疫情指揮中心記者會，介紹台美聲明中的措施。（中央社）

據早前報道，這份台美聯合聲明提及的合作措施包括：快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。聲明由美國在台協會處長酈英傑、外交部長吳釗燮共同署名。

台灣外交部官網則寫道，台美防疫夥伴關係聯合聲明展現台美「攜手對抗武漢肺炎疫情的決心」。台外交部長吳釗燮則表示，台美將在藥物、疫苗開發以及各項防疫及抗疫措施方面加緊合作。雙方為因應未來防疫需要，在全球防疫抗疫物資發生缺料、搶料的情況下，美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣在口罩產能穩定後，也計劃每周供應美方10萬個口罩。

（綜合報道）