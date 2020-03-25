【新冠肺炎】曾光：武漢疫情爆發時，專家組沒見到省市主要領導

武漢疫情爆發後，蔣超良於2月13日成為湖北官場因為新冠肺炎疫情防控不力而被罷免的級別最高的官員。中國國家衛健委高級別專家組成員、疾控專家曾光24日接受《健康時報》採訪，披露了武漢疫情爆發初期部分情況。他指出，武漢封城的決定不是某個人提出的，是專家組共同討論的結果；他又表示，這次疫情發生時，專家組沒有見到省市主要領導，很遺憾。

1月23日武漢宣布封城，對於封城這一決策，曾光表示，封城的決定不是某個人提出的，是專家組共同討論的結果，對於封城，專家組的觀點是一致的，包括鍾南山在發佈會上的結論，也是代表專家組的意見。

國家衛健委高級別專家組成員、疾控專家曾光。（資料圖片）

曾光表示，應對冠狀病毒，中國有三次經驗：一次是2003年的SARS，一次是2009年的甲流，再就是這次的新冠病毒。回顧2003年SARS之戰的經驗，其中非常重要的一點是當時專家組成員可以直接跟決策者對話，專家組的聲音能很快被採納。

曾光說：「我們高級別專家組，那時候也有一點遺憾，因為到了武漢沒有見到主要的負責人，沒有見到省委書記、省長，市委書記、市長，有些建議沒能讓這些拍板的人聽到。」

他說：「當時我們提出武漢封城的建議時，全國病例數只有300餘例，封城時比提建議的時候翻了一倍。為什麼採取封城這麼果斷的措施，後續還會出現這麼多病例？這是因為在封城之前病毒有個潛伏期，大約半個月左右，再剎車，半個月的能量要釋放出來，有了之後的情況。」