【新冠肺炎】李克強要求高度重視防治「無症狀感染者」

內地新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨緩和，連續數日沒有錄得本土確診病例。但近日有醫學研究報告估計，武漢市至少59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微患者，引起外界關注。 國務院總理李克強昨日（26日）在中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議上強調，要高度重視防治無症狀感染者。

3月19日，在武漢市肺科醫院，內蒙古醫療隊隊員為新冠肺炎患者按摩穴位。（新華社）

據介紹，「無症狀感染者」指的是無臨床症狀、但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測陽性者。李克強會上指出，疫情發生之初，中國集中主要精力救治新冠病毒有症狀感染者，尤其是重症和危重症病人。現在要持續鞏固國內疫情防控階段性成果，在全力救治重症和危重症病人、做好社區防控的同時，高度重視「防治無症狀感染者」等群眾日益關注的問題。

李克強表示，無症狀感染者究竟有無傳染性？病情會不會進一步發展變化？衛健委要組織專家認真研判，拿出科學防治方案。這是鞏固疫情防控成果、防止出現防控漏洞的重要內容。有關部門要嚴肅認真對待這一問題，實事求是、及時公開回應社會關切。

李克強稱，衛健委要組織專家認真研判，拿出科學防治無症狀感染者的方案。（資料圖片/新華社）

資料顯示，發現無症狀感染者主要有四種途徑：

一是對新冠肺炎病例的密切接觸者醫學觀察期間的主動檢測； 二是聚集性疫情調查中開展的主動檢測； 三是新冠肺炎病例的傳染源追蹤過程中對暴露人群的主動檢測； 四是對部分有新冠肺炎病例持續傳播地區的旅行史和居住史人員的主動檢測。

李克強指出，無論是通過哪種途徑發現的無症狀感染者，都要根據醫療規則制定明確的科學防治方案，堅決遏制可能形成的新的病毒感染和疫情傳播。

他還表示，新冠肺炎疫情發生以來，有關部門一直在根據情況變化不斷調整診療方案，對於出現無症狀感染者這一情況，也要因應變化、科學應對。目的就是全力保障人民群眾的生命健康安全。

（中國政府網）