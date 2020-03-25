【新冠肺炎】湖北雖解封滯鄂台人仍難返台　台灣官方不同調

台灣流行疫情指揮中心今天（25日）宣布，台灣新增19例新冠肺炎確診病例，皆為境外移入，均為旅外就學或工作者。包含24日晚間確診的1例受境外移入感染之本土病例，台灣累計確診數達235人，分別為197例境外移入及38例本土病例。

指揮中心也宣布，為降低社區感染的風險，即日起，建議停辦室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動。

第二批361名台灣民眾搭乘武漢包機，3月10日深夜抵達桃園國際機場，在機棚內進行防疫檢查後，再前往集中檢疫所進行為期14天的安置隔離。（中央社）

滯鄂台人返台 台官方不同調

第二批武漢包機返台之361人的集中檢疫14天期滿，已在25日清晨解除隔離。指揮中心表示，已收到數十封來自隔離者的感謝信，這次集中檢疫的整體滿意度高達94.8%。

在湖北省3月24日宣布將逐步解封後，台流行疫情指揮中心表示，滯鄂台人若要返台，入境管制與其他地區入境者一致。然而，台行政院卻在3月25日決議，不取消武漢台商等滯鄂台人的特殊「註記」身份，表示滯鄂台人若要返台，仍要採包機返台模式，無法自行搭機返台。

對於滯鄂台人的返台事宜，台行政院和台流行疫情指揮中心並不同調，究竟該聽誰的？陳時中表示，當然是聽台行政院的。他說，指揮中心在疫情的管控上擁有自主權，但「台灣還是有政府在」，因此攸關「國家管理」的事情，指揮體系還是以台行政院為主。

台灣流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中對於中國大陸的疫情是否趨緩持保留態度。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

陳時中解釋，之前武漢台人不能出來，是跟武漢封城有關，而非台灣註記他們。他說當時會註記武漢台人的身份，是因為武漢封城，台灣推定該地區為疫情高風險區，故有特別管理必要。註記是為掌握武漢台人行蹤，不讓他們成為散客返台。

陳時中表示，湖北和武漢解封，跟台灣是否要解除武漢台人的註記是兩回事。湖北解封是指，他們開始可以移動了，但台灣是否要解除註記，得看他們的感染風險是否存在。

陳時中指出，他看了武漢解封的措施，認為陸方不是「真正解封」，而是有限恢復有序交通。他說大陸各省在各城市間仍有不同規定，會根據不同區域的風險，進行點對點移動，目的是為復工和放寬人員流動。

武漢疫情需觀察 返台以包機為原則

陳時中認為，湖北解封后，台灣需要有觀察期，觀察湖北內部的風險是否跟世界各地等同，或更好或更差，謹慎起見還是有「註記」武漢台人的必要。既然如此，對於武漢台人返台還是要有秩序的管理。

陳時中指出，武漢台人要返台，方向上還是以包機為主，但不排除有定點、定時的航班，把風險匡在一定範圍內，相關談判事宜未來還要交由台陸委會和海基會進行。

此外，陳時中說，武漢台人返台後，還是要集中檢疫14天，強調這不是要懲罰任何一個人，而是一種風險管控。否則在風險疑慮沒有去除下，武漢台人很容易被污名化，所以需要過渡期。

他表示，由於前兩批武漢包機台人對集中檢疫的滿意度很高，所以更不是懲罰武漢台人，他會讓集中檢疫所的電視頻道多一點，讓滿意度更好。