【N號房】內媒揭「國內版N號房」：伺服器設首爾，涉大量兒童色情

韓國「N號房」性暴力事件最近成為社會焦點，中國內地傳媒其後亦揭發有「國內版N號房」，並且涉及兒童色情。 「國內版N號房」已經驚動中國政府關注，全國掃黃打非辦公室在周六（28日）回應指已接獲反映，正在安排核查工作，將協調相關執法部門循線追查。全國掃黃打非辦公室並稱，「國內版N號房」相關的網站均為境外網站，現時已無法瀏覽，如發現有涉及境內的網站和人員，將依法嚴懲嚴辦。

據《新京報》報道，「芽苗論壇」、「次元公館」等網站，單單首頁上就充斥大量未成年兒童裸露身體的圖片，並附有「四歲幼女」、「大眼漂亮蘿莉」、「初高中生」等字眼。網民花費幾十元（人民幣．下同）至數千元不等充值成為不同級別的會員，就可以隨意觀看下載大量兒童色情圖片、影片。

「芽苗論壇」是其中一個提供大量兒童色情內容的網站。（新京報）

報道指，該些網站主要靠會員付費維持運作，並且會員數量驚人，不少網站的實時線上人數都可保持千人左右。以「芽苗論壇」為例，其號稱擁有多達855萬名會員，另一個網站「次元公館」亦號稱有256萬名會員，並且每隔三至四分鐘就有新會員付費加入。

報道採訪長期關注兒童權利保護的網民黃先生，他會主動尋找該些網站並向網信部門舉報。黃先生透露，他特意充值成為會員去了解該些網站的具體內容，發現有些兒童色情影片是自拍得來，亦有些影片中的主角是在被威脅的情況下拍攝。其中最令黃先生印象深刻的影片，就是有一名女童被多人強迫脫去外衣。

黃先生又稱，事實上該些網站不時更換網址，例如「芽苗論壇」早在2012年就被其他網民舉報，舊網址被封禁後，很快就會借助新網址重新運作，乃至該些網站的營運人員，會同時貼出多個不同的網址以作參考，防止網站被封禁後影響收入。

值得一提是，一名互聯網公司的程式員透露，該些網站的域名註冊和租用伺服器多是透過外國相關機構完成，在內地不用備案。例如「芽苗論壇」和「次元公館」的域名分別是在2019年11月和2020年3月註冊，透過IP地址可以得知其存儲影片的伺服器位韓國首爾。

此外，有網民近日亦爆料微博上有一個名為「愛媽交流圈-o」的帳號，其設有社交媒體群組，當中有1.64萬人付費參加，內容都是家中母親走光被偷拍的圖片及影片，有諸如「媽媽的秘密」、「喝多的媽媽」、「給媽媽下藥」、「愛健身的媽媽」等觸目驚心的字眼。

（綜合報道）

【相關圖輯】N號房｜逼少女拍性虐影片 會員26萬 一個圖輯看清案情重點及「博士」真面目（點圖放大閱讀）：