【N號房】「博士」指示偷拍APink普美申世景　每次交易300萬韓元

韓國「N號房」性暴力事件爆出後，一直是大眾非常關注的案件。自今已知至少有74名女性被威脅成為「性奴」，拍攝將用刀刻上「奴隸」等的變態虐待影照片。早前公開過主犯「博士」趙周彬曾表示，自己有付錢收買工作人員偷拍女藝人後，今天（27日）則有報道指APINK普美和申世景曾是被偷拍對象。

日前《首爾新聞》公開的「N號房」對話中，趙周彬曾講過自己有用錢收買女藝人身邊的工作人員，從而得到女明星的偷拍。當時雖然報料者表示未有見過相關影照片，可是今天韓國《WIKITREE》則獨家報道，趙周彬曾於今年一月在「N號房」中講到「偷拍申世景被發現的工作人員，是我們付錢拜託的」，震驚粉絲圈。根據報道所講，趙周彬表示因該名工作人員不夠熟練而被發現，成功偷拍的話單價是300萬韓元（約1萬9千港元）。

趙周彬曾在「N號房」中分享獲得女藝人偷影照的方法。（首爾新聞）

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Apink普美、申世景海外拍綜藝 宿舍遭職員擺放偷拍裝置

申世景和APINK普美2018年9月出國拍攝節目《無國界路邊攤》時，機警的她們發現房間中有偽裝成行動電源的隱藏攝錄機，及時阻擋了偷拍慘案發生，否則後果不堪設想。經調查後，發現是一名30歲外判工作人員在房間設置攝錄機，而去年該名工作人員則被判有期徒刑兩年，公開其個人資料並受到就業限制。

2018年9月申世景和APINK普美拍攝《無國界路邊攤》時，發現房間裝有隱藏攝錄機。（無國界路邊攤截圖）