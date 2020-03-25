【N號房】中國版「N號房」：網上群組交流迷姦手法　直播性愛過程

「N號房」事件近日震憾韓國，至少涉及72名受害女性被迫拍攝性虐影片，再上傳到Telegram群組予「付費會員」觀看，當中曾觀看影片的用戶則多達26萬。

而在內地，關注女性權益的微信公眾號「女孩別怕」今日發文，重提2018年揭露的「中國迷姦產業鏈」，稱該事件本質與「N號房」沒太大區別，「發生在韓國N號房裡的事情，離我們並不遙遠。」

有人在網上組織「迷姦群」，並在色情影片網站「91網站」中刊登廣告。（女孩別怕）

這篇文章由「女孩別怕」主理人、女性安全科普博主田靜所撰，最於發表於2018年中旬，揭露當時存在的網上「迷姦產業鏈」。

文章指，她從男讀者口中得知，有人在網上組織「迷姦群」，並在色情影片網站「91網站」中刊登廣告，以「售賣催情藥，買藥可加開車群供大家聊天，並且直播迷姦過程，想泡妞的可以加微信」作招徠。群組以「救助留守兒童正能量群」為名，要先買800元人民幣的藥方可加入。

而這個群組人數最高峰時有300多人，基本都是男性，偶爾有一兩名女性。該群每天聊天消息超過1000條，聊的不外乎三件事：直播迷姦過程、交流怎麼下藥、出事了怎麼辦。

群裡每天都有直播，方式有很多種，有以文字直播迷姦過程，並發幾張圖佐證；有人直接發影片直播性愛過程。（女孩別怕）

文章稱，群裡每天都有直播，方式有很多種，有以文字直播迷姦過程，並發幾張圖佐證；有人直接發影片直播性愛過程。一些露骨的影片中，女生大多是被帶到賓館，意識模糊，任人擺佈。直播的人很多只是為了炫耀自己的「戰果」，炫耀自己有多「厲害」。

此外，「直播能免費拿藥」是群組的默認規則，只要在直播影片後面加上群主的微信，加上廣告文字，群主就會免費給他寄送迷姦藥。這些直播的影片，亦會被人發到91網站，如此循環，形成一個龐大的迷姦影片產業鏈。但因為91是境外網站，國內無法管控封禁。

田靜亦從群內聊天內容中，整理出他們迷姦女性的手段，這些人美其名為「泡妞方法」：

1. 事前如何下藥？

2.如何打消女性的懷疑？

3. 出事了怎麼辦？

文章稱，決定把這些講出來，不是給人提供犯罪方法，而是希望女生們下次碰到這種情況，能夠見招拆招，警以為戒。而這些洋洋得意地在群內分享這些經過，把對方當成傻子一樣，一群圍觀者不斷附和、調侃、說著下流的話，語氣中不乏羨慕之意，「作為一個女性，我多次看不下去。即使我不是受害者，也不是被調侃的對象，從他們的聊天裡，仍然感受到強烈的被忽視與不受尊重。因為女性在他們嘴裡，更像是在談論一件衣服，一件商品，而非是人。」

根據群裡的聊天記錄，該男讀者做了一張表格，總結了他們的藥物使用習慣。（女孩別怕）

賣的都是什麼藥？

田靜寫道，男讀者給她的藥，配著千奇百怪的名字，例如妙手、桃心、獵豔、回春、千島等，沒有任何成分說明，包裝上最突出的文字就是它的功效。有些藥有催情作用，有的會讓人過度興奮，長時間不睡，這可能導致心跳加快、休克，甚至是心臟衰竭。有些藥會讓人失憶；有些藥副作用大，身體不聽使喚，醒過來之後頭暈嘔吐。有被下藥迷姦的女生醒來之後腿腳發軟，身體不受控制，開車出了車禍。

文中又揭發迷姦群裡的藥都來自群主「老土」。老土自稱從日本留學回來，接觸過大量的日本色情文化，本身有性癮，所以乾脆做這個生意。他認為自己是在做好事，這個觀念也是他推銷迷姦藥的手段。

有被下藥迷姦的女生醒來之後腿腳發軟，身體不受控制，開車出了車禍。（女孩別怕）

為了宣傳自己的產品，他常常在群裡直播試藥，以此證明自己的產品效果。一種方法是去夜場下藥迷姦，然後發影片，並寫上紙條貼在對方身上，表明用的是這個藥，字條寫著：老土、微信ID。然後讓大家傳播，以此擴大宣傳。有時候新到了一批藥，他也會隨機找人試藥直播。保守估計，老土靠賣迷姦藥月入10萬人民幣。

據他所說，他的藥主要來自日本、印度，還有一些國產的。他經常會自己找一些藥品，然後人肉帶回。

田靜寫道，她從老土出售的「回春之夜」，找到其來源可能是國內「天江藥業生物科技」。（女孩別怕）

田靜寫道，她從老土出售的「回春之夜」，找到其來源可能是國內「天江藥業生物科技」。最後確定一個較清晰的迷姦藥銷售鏈條：藥廠賣藥給醫院工作者，醫院工作者研究配比出迷姦藥配方，並提供渠道給地下作坊。此外，有售賣成人用品的商店，以「催情藥」來販賣迷姦藥。

文章又道，該男讀者之後把群舉報了，老土也失蹤，微信上找不到他。「但迷姦群還在，相應的，各種詐騙跳了出來，說他是老土的進貨來源，要買藥找他，並曬出了賬單。」

田靜自言，所能做的就是把這些事件曝光，讓更多人關注到，然後推動社會去解決問題。

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