內地2日內再有2名院士病逝　今年已有13名兩院院士辭世

內地接連兩日有兩院（中國科學院、中國工程院）院士逝世。3月28日，內地骨科專家、中國工程院院士盧世璧因病逝世，享年90歲。此前一日，中國科學院院士、著名植物資源與植物化學家、中科院昆明植物研究所研究員周俊因病逝世，享年88歲。

公開簡歷顯示，盧世璧，湖北省宜昌市人，1956年畢業於中國協和醫學院，生前擔任解放軍骨科研究所所長，解放軍總醫院主任醫師、教授。周俊，江蘇東台人，1958年畢業於上海華東華工學院製藥工程專業，後進入中國科學院工作，曾擔任昆明植物所副所長、所長多年，並籌建了該所植物化學與西部植物資源持續利用國家重點實驗室，目前該研究室已經成為中國最大的植物化學研究中心之一。

今年已有13名兩院院士辭世

梳理發現，今年內已有13名兩院院士辭世。3月逝世的還包括中國工程院院士，著名大地測量學家、教育家寧津生；中國工程院院士，清華大學建築學院教授李道增。

2月逝世的有中國科學院院士、著名生態學家孫儒泳；中國工程院院士、機械製造與自動化專家段正澄；中國科學院院士、著名藥學家周同惠；中國工程院院士，著名公路工程專家沙慶林；中國工程院院士、著名農業工程學家蔣亦元。

1月逝世的則有中國工程院院士、著名葉輪機械與動力工程專家蔣洪德；中國工程院院士、著名神經藥理學家池志強；中國科學院院士、著名加速器物理學家方守賢；中國科學院院士、著名物理學家李方華。

（澎湃新聞、光明網）