新冠肺炎｜湖北咸寧連續37天確診零新增　接連輸出2宗病例引關注

內地COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，但3月29日和3月24日，甘肅省衛健委和廣東省衛健委通報的兩例湖北輸入病例均來自「低風險區」咸寧。 由於咸寧自2月下旬起新冠肺炎確診病例「零新增」、3月17日起確診病例和疑似病例「雙清零」，咸寧接連輸出了2個確診病例一事頗受關注。

湖北早前宣布解除武漢市以外地區的離鄂通道管控。 3月29日，旅客在湖北恩施許家坪機場接受登機體温檢測。 （新華社）

3月29日，甘肅省衛健委發布通報，甘肅新增湖北輸入新冠肺炎確診病例1例。通報指，該病例於1月14日由蘭州回湖北咸寧市老家，因工作原因，3月22日自駕車從湖北省咸寧市（低風險區）持湖北健康碼「綠碼」返蘭州。

3月24日，廣東省衛健委通報的3月23日新增省外輸入病例也來自湖北咸寧。通報指，該病例1月份回咸寧居住，3月17日自駕到惠州，3月19日自駕回到佛山。

內媒《澎湃新聞》報道指，近期，咸寧市咸安區、嘉魚縣等地發出通知，要求當地出省返崗人員提供近7日核酸檢測證明，才能辦理出行文件。據咸寧火車站有關負責人25日介紹，乘客需要憑核酸檢測陰性證明、個人健康綠碼和身份證才能購票，並憑這4項證件進站上車。

咸寧是湖北境內較早實現「零新增」的地區。根據咸寧方面提供的數據，當地自2月22日起已無新增確診病例，這一記錄延續至3月29日，共37天。在3月13日，咸寧各縣市區已全部降為疫情低風險區，而截至3月17日24時，咸寧全市確診病例和疑似病例已全部清零。

值得注意的是，在佛山報告咸寧輸入病例的3月24日，咸寧當地新增密切接觸者50人，正在接受醫學觀察。這是自3月18日、咸寧所有追蹤到的密切接觸者（14907人）解除醫學觀察以來首次出現新增密切接觸者。

內媒：當地自我防護意識鬆懈

咸寧日報主辦的《香城都市報》報道，雲南駐咸寧疫情防控隊隊長、雲南省疾控中心副主任閔向東表示，「病例的清零不等於疫情防控工作的結束，零病例不等於零風險」。近段時間，長時間封閉在家的市民悶久了，看到新聞報道「零確診」「零新增」後，開始放鬆了警惕，扎堆在一起聊天、吃飯；還有一些市民的衛生習慣不改，自我防護意識鬆懈，去人多的地方也不戴口罩。

閔向東稱，沒有病例不等於疫情結束，要看整個過程，「因此，國家也反覆強調防反彈，防輸入。全國的疫情沒有結束，咸寧的警報就不能解除。」

（綜合報道）