【新冠肺炎】首架返台「類包機」僅153人登機　三成台人放棄

湖北除武漢外地區近日開始「解封」。台灣官方指定於3月29日晚間7時50分自上海飛台北的的華航航班，作為接返滯留湖北台人的首架「類包機」。雖然限額220人在開放報名當天就額滿，然而卻只有153人完成登機手續，亦即約有三成台人因各種因素，最終放棄搭乘「類包機」返台。

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，台官方指定3月29日、3月30日晚間7時50分起飛的兩架次航班做為「類包機」，每架限額220人，當天就有超過440人登記訂位。原本台方預估首班「類包機」返台的滯留湖北台人約有220人，但最終只有153人完成登機手續，包括一名嬰兒。亦即約有三成民眾因各種因素，最終放棄搭乘「類包機」返台。

報道指出，部分滯留湖北的台人，因身處湖北較為偏遠的地區，原本交通就不甚方便，加上目前湖北對外交通仍只是有限度恢復，倉促接獲海基會通知後難以及時趕到上海，只好放棄搭乘這次「類包機」。還有一對夫婦考慮到還在繈褓中的孩子無法戴口罩，顧及安全也選擇繼續留在湖北。

陸配卻因證件問題無法登機

不過，當所有及時趕到上海浦東機場的台人都已完成登機手續後，一名家住台灣雲林的柯姓陸配卻因證件問題淪為「人球」。她表示，自己已取得台灣戶籍，此次回湖北是為了注銷大陸戶籍，結果在取得大陸公證書準備回台之際，武漢宣佈封城。

由於她所持有的往來台灣通行證已過期，又尚無台胞證，來到機場後因無有效證件辦理出境手續而無法登機。柯姓女子前一晚才從湖北黃石包車趕到上海，卻上不了飛機，在上海又舉目無親，讓她欲哭無淚。

一名柯姓女子因證件問題無法登機。（中央社）

滯留湖北台人趕往上海

事實上，臨時接獲開放「類包機」消息後，滯留湖北各地的台人，從3月28日上午起，搭乘地方台辦安排包車，或自行包車，或搭乘省際客運，紛紛趕往上海。

從湖北到上海車程，都在1,000公里左右，車行時間至少12小時，加上近日大陸華中、華東天候不穩定，沿路不時下大暴雨，入夜後部分路段路面結冰，讓這些台人的回家路，更形危險。所有人一路都戴口罩，穿上簡便雨衣當防護衣，十多個小時下來，對老人和小孩更是折磨。從武漢直飛台灣原本只需兩個小時左右，而這153名台人卻要整整花兩天時間。