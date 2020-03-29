【新冠肺炎】滯留湖北台人今明兩日趕搭上海返台「類包機」

近日大陸湖北除武漢外皆「解封」，台政府單方面拍板通過 「類包機」模式，指定華航3月29日、3月30日晚間兩架次既有航班，自上海接返滯留湖北台人。然而，風雨兼程趕抵上海的湖北台人，卻因沒有當地「健康碼」，被迫待在車上與機場過夜。 同時，過程中也不意外出現政治口水，有台灣媒體引述匿名滯留武漢台商稱，湖北台辦為掌握主導權，策動台商共同抵制上海航班。對此，湖北省台辦也出聲反駁，強調「純屬惡意造謠」，被註記管制才是台人回家難的根本障礙。

台政府指定上海航班作為滯留台人返台「類包機」，台人必須自行前往，相較前兩批武漢包機，增添台人更多時間與成本，受到部分輿論質疑。圖為第二批包機抵台。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，台政府已指定3月29日、3月30日晚間自上海起飛的兩架次華航班機，供湖北解封地區台人搭乘返鄉。然而自「類包機」訊息公布後爭議不斷，有台灣媒體引述匿名滯留武漢台商幹部爆料，湖北台辦為掌握主導權，策動在武漢台協群組中呼籲台商共同抵制上海航班，阻撓這次的任務安排。

對此，湖北省台辦負責人於3月28日強調，「近日有台灣媒體稱滯留湖北的台胞前往外地受到湖北有關方面阻撓，純屬惡意造謠」，目前兩岸的疫情狀況，湖北的情況好於台灣顯而易見，但民進黨政府仍將滯留湖北台人註記管制，這才是台人有家難回的根本障礙。

該負責人表示，湖北台人只要有離開湖北出行需求，全省各級台辦都會積極協調開具健康監測證明。若未使用「健康碼」，可憑村（小區）開具的健康監測證明出行。並重申，本着「就近便利」原則，希望參照此前武漢包機模式運送台人返鄉，希望民進黨政府不要阻擋。

3月28日，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，之前滯留湖北台人「不是因為註記不能回來，而是因為封城」。此次「類包機」航班屬「正常航班」，理論上不會有前一波包機，機組員要下機入境的問題，屆時可直接在空橋上協助乘客進行防疫着裝。

台行政院長蘇貞昌則表示，依中央疫情流行指揮中心專家會議的結論，回來的一定是要「類包機」方式，這樣才好讓檢疫能夠進行。他並回應新華社批「台灣在製造新問題、新麻煩。」他說，「中國方面又開始有動作不斷，希望中國對武漢同胞返回事宜，應該多一點防疫，少一點政治。」

蘇貞昌強調，「類包機」方式是台灣中央流行疫情指揮中心專家會議結論。（洪嘉徽／多維新聞）

另一方面，欲搭乘「類包機」的台人開始「千里跋涉」，近日湖北多地滂沱大雨、氣温驟降，上百名散居湖北各地的台人，不論男女老幼，幾乎都在前一夜未闔眼的情況下，趕忙收拾好行李，或是自己包車，或是搭乘開往上海的省際客運，千辛萬苦搭了十幾個小時的汽車趕至上海。然而，所有趕抵上海的湖北台人卻因沒有上海的「健康碼」，都被旅館拒絕入住，形同人球，被迫待在車上與機場過夜。