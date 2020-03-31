【新冠肺炎】零售業重創　手作小店嘆拍烏蠅仍開舖　免惹執笠誤會

新形冠狀病毒肺炎疫情肆虐，各行各業重挫，零售業更是首當其衝，二月的銷貨額跌幅創歷年新低。市民消費意欲低迷，有在商場開舖的手作精品零售店東主直言，外出逛街市民銳減，加上近日確診個案有增無減，港府推行「限聚令」等，商場人流疏落，「真係『拍烏蠅』咁」。 疫情亦直接衝擊生意，店主估計兩個月以來累計損失一半生意，惟為免客人誤會確診「中招」及流失客人，仍堅持每日「開常開」，但她不諱言心情矛盾，又憂慮疫情難受控下，政府禁令需再度延長，難令生意止蝕：「唯有見步行步」。

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有荔枝角D2 Place商戶表示，疫情對生意打擊甚大，因商場主要靠周末市集及餐廳食肆帶動人流。她又指，自1月底至今，每個周末定期舉辦的商場市集活動，受疫情影響接連取消，「好似咁耐只搞過一場。」

另加上港府近日推行「限聚令」及強制食肆遵從防疫安排，逛街及出外用餐人流銳減，生意額過去兩個月累計大跌一半，「呢幾日仲誇張，真係『拍烏蠅』咁濟。」

人流不多，即使有客人進入店內，消費亦見「手緊」：「唔少客都話呢排都要慳住洗，唔好買住喇。」小店屬自家品牌生意，她一星期開足7天，即使於疫情期間仍堅持不言休，雖然有商舖選擇停業，節省「燈油火蠟」，但她直言矛盾：「唔能夠長期唔開，人哋會以為你執咗笠，或者中咗招（確診感染）。」她選擇繼續營業，並做好防疫措施，包括規定客人必須佩戴口罩，及量度體溫，店內亦會擺放酒精搓手液，確保客人安心購物。

D2 Place以舉行市集吸引人流，不過受疫情影響，市集接連告吹，實體店商戶直言生意受到直接衝擊。（資料圖片）

她指，自己有申請政府的「零售業資助計劃」，商場亦主動提出減租優惠，不過疫情未見明朗，她直言憂慮，「依家仲係每日新增幾十單確診個案。」她亦已作好心理上最壞打算，預計「限禁令」會再度延長，令下月生意進一步雪上加霜，「但都無辦法，唯有見步行步。」

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