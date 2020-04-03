【新冠肺炎】百名中國學者聯名對美發公開信　籲團結合作抗疫

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，其中以美國的情況最為嚴重，累計有242192確診病例，累計死亡病例亦有超過6000宗。另一方面，美國政府近來亦多次指責中國政府隱瞞疫情，特朗普還一度稱呼新冠病毒是「中國病毒」。 國際知名期刊《外交學人》（The Diplomat）日前就刊登了100名中國學者聯名《致美國人民的公開信》（An Open Letter to the People of the United States From 100 Chinese Scholars），呼籲所有國家團結起來，真誠合作，全力應對人類健康的共同敵人。

公開信指，聯名的中國學者來自哲學、政治學、醫學、經濟學、國際關系學、社會學、法學、傳播學、軍事學、科技等領域，當中亦中國疫情重災區湖北武漢的大學教授。他們表示：「我們聚焦各個領域專業，但作為知識分子，我們有責任表達對事關中美兩國民眾與全人類福祉的看法」。

現時美國的疫情最為嚴重，累計有242192確診病例，累計死亡病例亦有超過6000宗。（中新社）

公開信稱近來聽到很多將疫情政治化、污名化的聲音，「我們認為，這無助於中美兩國和全世界共同遏制這場幾十年來最大傳染病疫情的蔓延，無助於中美關系的健康發展，也無助於中美兩國人民和世界各國人民的福祉」。

公開信表示，新型冠狀病毒肺炎疫情是最嚴重的全球公共衛生危機之一，抗疫更是一場漫長與艱辛的全球持久戰，「各國應該團結、合作，而不是相互埋怨、推諉、指責」。中美作為世界上的兩個大國，應該用合作去影響世界，在共同的抗疫進程中，尊重科學，珍惜生命，讓各國人民免受更大的傷害。

公開信續指，目前中國的疫情已基本得到控制，並感謝在抗疫期間包括美國各界在內國際社會給予的支持與幫助，「我們也願意與其他國家分享抗疫經驗，向其他國家提供力所能及的幫助」。至於病毒源自何處，尚不清楚，「我們尊重科學、專業的意見」，無論病毒源自何處，中國如同其他出現疫情的國家一樣，都是受害者，都願意與各國人民一起，阻擊疫情的繼續蔓延，「我們真心期待與包括美國在內的國際社會精誠合作。期待國際合作再次在全球興盛。我們呼籲所有國家團結起來，真誠合作，全力應對人類健康的共同敵人」。

（綜合報道）