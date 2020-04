【新冠肺炎】百名中國學者聯名對美發公開信　籲團結合作抗疫

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延,其中以美國的情況最為嚴重,累計有242192確診病例,累計死亡病例亦有超過6000宗。另一方面,美國政府近來亦多次指責中國政府隱瞞疫情,特朗普還一度稱呼新冠病毒是「中國病毒」。

國際知名期刊《外交學人》(The Diplomat)日前就刊登了100名中國學者聯名《致美國人民的公開信》(An Open Letter to the People of the United States From 100 Chinese Scholars),呼籲所有國家團結起來,真誠合作,全力應對人類健康的共同敵人。