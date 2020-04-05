新冠肺炎｜嚴防境外輸入　內地加強北上廣等14個城市病毒檢測工作

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，近日大批海外華人回國避疫，致內地境外輸入病例急增。 國家衛健委網站4月5日（周日）發布通知，表示為落實防範境外疫情輸入有關要求，加強北京、上海、廣州以及天津、石家莊、太原等12個目的地為北京的國際客運航班第一入境點城市（共14個相關城市）的新型冠狀病毒檢測工作。

涉及的14個城市包括北京、上海、廣州、天津、石家莊、太原、呼和浩特、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安。

自3月23日起，所有赴北京的國際航班不得直接入境，須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等12個指定的第一入境點入境。（資料圖片）

通知從3個方面對14個相關城市的新型冠狀病毒檢測工作提出了具體要求。一是要求各地指導轄區內相關城市加強口岸衛生檢疫，嚴格實施口岸體溫監測和醫學巡查。對出現相關症狀的人員加強流行病學調查和醫學排查，按要求採樣檢測，規範開展實驗室檢測工作。

二是要求各地加強實驗室檢測質量控制，選擇轄區內檢測能力強、檢測水平高檢測機構，集中開展新型冠狀病毒的實驗室檢測，保證檢測的開展符合相關規定並納入質量控制體系。

三是要求各地加大相關醫務人員培訓，覆蓋各個環節，最大限度減少產生假陰性的因素。重點針對標本的採集和處理環節開展培訓，提高標本質量。

據早前內地發出的公告，自3月23日開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安12個指定的第一入境點入境。公告又指，乘坐上述國際航班的旅客在第一入境點實施檢疫並辦理入境手續，行李清關。檢疫符合登機條件的旅客可搭乘原航班入京。腹艙所帶貨物在北京清關。

據國家衛健委公布，4月4日0至24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30宗，其中25宗為境外輸入病例，5宗為本土病例（廣東5宗）；新增死亡病例3例（湖北3宗）；新增疑似病例11例，均為境外輸入病例。

（綜合報道）