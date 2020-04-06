【新冠肺炎】山東1歲女嬰確定為無症狀感染者　現情況穩定

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，山東省衛健委周日（4月5日）表示，全省正在接受隔離觀察治療的無症狀感染者一共有12人，其中屬境外輸入的有11人，而本地感染的患者是一名1歲女嬰，目前身體狀況穩定。

山東省衛健委稱，該名女嬰姓孫，她的父親1月29日確診，2月4日女嬰核酸檢測的結果亦呈陽性，但無發熱、咳嗽等症狀，確定為無症狀感染者，目前身體狀況穩定，正在聊城市傳染病醫院接受隔離觀察治療。

由於多地近日出現多宗關於無症狀感染者的個案，當局早前決定自上周三（4月1日）起在每日疫情通報中，公布無症狀感染者的報告、轉歸及管理情況。

▼疫情下的中國

無症狀感染者是指沒有發燒咳嗽及喉痛等臨牀床症狀，但新型冠狀病毒檢測結果呈陽性者；患者可成為傳染源，具有一定傳播風險，其密切接觸者存在二代病例續發，流行病學調查中也發現個別由無症狀感染者導致的聚集性疫情；有小樣本量的研究顯示，無症狀感染者呼吸道樣本中的病毒載量與確診病例沒有太大差異。

有關國內無症狀感染者情況，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，目前了解有限，既無具體數字，也無詳盡研究；但一般來說，無症狀感染者對其密切接觸人群的傳染率較高，而「中國近期新冠肺炎新增確診病例數不僅未上升，反而在不斷下降，這可以說明，中國沒有大量的『無症狀感染者』。」

（綜合報道）