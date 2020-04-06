【新冠肺炎】北京通報一起境外輸入病例　首發症狀特殊

中國新冠肺炎（COVID-19）疫情緩解，但境外輸入病例仍在持續。今天（6日）北京市疾病預防控制中心通報了一則首發症狀特殊的境外輸入病例。

近期，中國加強對境外輸入病例的管控。（新華社）

在4月6日的北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，北京市疾控中心副主任龐星火介紹稱，5日，北京市新增報告境外輸入確診病例一例。一位退休的女士，自述1月17日前往美國紐約探親，與其丈夫、兒子共同居住。她在1月18日至3月13日每日到室外散步，並到附近的華人超市購物，外出未戴口罩。

她的兒子在當地上學，3月8日至3月13日曾到法國和英國旅遊。3月20日，母子二人從美國紐約出發，經日本東京轉乘全日空NH961航班飛往北京，3月22日抵京。

母子二人在登機和離機時體温檢測無異常，經海關檢疫入境，健康申報無異常，遂轉運至集中醫學觀察點進行隔離觀察。

3月16日起，北京小湯山醫院啟用。主要用於境外來（返）京人員中需篩查人員、疑似病例及輕型、普通型確診患者的篩查和治療。圖為小湯山醫院醫護人員給住院患者發藥。（新華社）

3月22日至4月3日，該女士大便次數明顯增加，但性狀無改變，身體無其他異常情況。4月3日隔離觀察點採集標本進行新冠病毒核酸主動檢測，結果呈陽性，當晚由120急救車轉運至小湯山醫院隔離治療。

結合患者境外旅居史、肺部影像、血液檢查等診斷依據，4月5日被診斷為確診病例，臨床分型為普通型。

龐星火說，該病例首發症狀為非呼吸系統症狀，且症狀不典型，未引起患者重視，但患者能積極配合隔離點工作人員開展篩查，進行核酸檢測，發現了陽性結果。

此前，北京市就發布規定稱，自3月25日零時起，自北京口岸入境人員和14日內從其他口岸入境進京人員，全部進行集中隔離觀察，全部做核酸檢測。

中國新冠肺炎疫情緩解，北京商業區人流不少。（路透社）

此外，國務院總理李克強在今天（6日）就應對疫情召開領導小組會議，在會議上他強調要進一步防範陸地邊境疫情跨境輸入。

他指出，各邊境省（區）黨委政府要對本地區防範疫情跨境輸入負總責，層層壓實屬地防控責任，做好應對預案和檢疫設施、留觀場所、防護物資、醫護人員等準備，分類施策精準防控。

黑龍江省內與俄羅斯接壤的邊境綏芬河市防疫壓力超負荷。邊檢工作人員嚴陣以待。（綏芬河市政府網站）

數據顯示，截至4月5日24時，內地新增確診病例39例，其中38例為境外輸入病例，1例為本土病例（廣東）；其中境外輸入病例約一半（20宗）在黑龍江省，均從俄羅斯輸入。另新增28例境外輸入無症狀感染，26例從俄羅斯輸入。截至4月5日，黑龍江省累計報告42宗境外輸入確診病例。

據了解，由於國際航班大幅減少，大量中國人取道俄羅斯陸路口岸回國，黑龍江省內與俄羅斯接壤的邊境綏芬河市防疫壓力超負荷。為嚴控輸入，兩國有關部門商定綏芬河-波格拉尼奇內公路口岸旅檢通道4月7日至4月13日臨時關閉，恢復開關日期另行商定。