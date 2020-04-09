【新冠肺炎】芬蘭指中國口罩未通過測試　不適用醫院防護

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延全球，芬蘭國家緊急供應局局長Tomi Lounema表示，周二（7日）從中國運抵芬蘭的口罩和個人防護設備（PPE），經芬蘭科技研究院（VTT Technical Research Centre of Finland）實驗室測試發現未達標準。衛生當局表示，這些口罩可用於護老院和家庭護理，但不能在醫院中使用。

芬蘭衛生與社會事務部長佩科寧（Aino-Kaisa Pekonen）周二在Twitter上發布一張照片，稱從廣州飛往芬蘭的航班在赫爾辛基機場卸下的第一批200萬個外科口罩和23萬防護型口罩，將在檢查和測試後投入使用。

不過多間芬蘭傳媒周三（8日）報道稱，當局表示，這些口罩的品質不符合醫療環境下抗冠狀病毒防護標準，不能在醫院使用，但仍然可用於家庭護理和療養院等同樣缺少防護裝備的地方。報道指出，醫院是解決冠狀病毒危機的關鍵部份，而芬蘭現在不得不期待下一次從中國進口的口罩。

芬蘭衛生與社會事務部長7日發布照片，指從中國購買的口罩到貨。（Twitter截圖）

衛生部常務秘書Kirsi Varhila在記者會上說：「當然，這對我們來說有點令人失望。」國家緊急供應局局長Tomi Lounema則表示，由於中國口罩市場「極其混亂」，其他向中國購買設備的歐洲國家也遇到類似問題，但由於價格一直上漲，必須迅速訂購且預先付款，「商業風險非常高。」

芬蘭官員表示，芬蘭目前每天需求約500萬片外科口罩和5萬片防護型口罩，部份區域已警告供應量不足，已安排3家國內企業開始日產20萬片口罩，預定本月底開始生產。

早前報道，荷蘭衛生部3月28日宣布，下令回收已發往醫療機構使用的從中國進口的數十萬個口罩，原因是質疑中國口罩質量不達標。對此，中國商務部外貿司二級巡視員劉長稱，荷蘭公司採購的這批口罩是「個人防護用」的「非醫療用口罩」，企業在出口時也做了說明；中方希望國外採購方在產品使用前進行相應質量檢驗，嚴格按照產品適用範圍和操作規程正確使用。

（綜合報道）