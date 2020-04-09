【新冠肺炎】中國駐加使館：堅決反對將疫情政治化、污名化中國

4月9日，中國駐加拿大使館發言人發表談話，批評加拿大部分媒體借疫情對中國進行無端指責和污名化。

中國駐加使館表示，堅決反對將疫情政治化、污名化中國。圖為中國駐加拿大大使叢培武。（中新社）

駐加拿大使館發言人稱，近期，加拿大部分媒體與美國一些政客一唱一和，將新冠肺炎疫情政治化、把病毒標籤化、對中國污名化，接連拋出「中國病毒源頭論」、「中國不透明論」、「中國轉移責任論」等種種荒謬論調，企圖抹黑污衊中國形象，甚至用惡毒語言詆毀中國共產黨，挑撥中國共產黨同中國人民的關係。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人批評，所謂「中國病毒源頭論」，根本站不住腳，是西方一些人別有用心地將新冠病毒貼上標籤，惡意稱之為「中國病毒」，詆毀中國既不會減輕自身疫情，更不會對疫情防控國際合作有任何幫助。所謂「中國抗疫不透明論」，在事實面前不攻自破，中國政府始終本著公開、透明和高度負責任的精神，每天都及時公佈有關數據。所謂「中國轉移責任論」是倒打一耙、無端指責，以小人之心度君子之腹。

發言人又稱，個別人還企圖拿此次疫情做政治文章，妄稱把台灣排除出世衛大會將損害台灣和全球的衛生安全。「眾所皆知，台灣是中國的一個省，是中國領土不可分割的一部分。而世衛組織是聯合國的一個專門機構，只有主權國家才能加入。中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，台灣在祖國母親的呵護下，同世衛組織在技術層面的聯繫和合作始終是暢通的。」

發言人續指，西方一些人把上述莫須有的「問題」和「罪責」都歸咎於中國共產黨，這是赤裸裸的意識形態偏見。一些人想挑撥中國共產黨同中國人民的關係，那是枉費心機，過去沒有得逞，今後更不會得逞。