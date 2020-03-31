【新冠肺炎】加拿大導演推首部疫情電影　靈感來自中國人遭襲擊

新冠肺炎持續肆虐，世界各地電影業大受影響，本港戲院近日亦被迫關閉兩星期防疫，成個電影業俾疫情「搞軭晒」。 不過，近日首部以新冠肺炎做主題的新片將推出，加拿大導演Mostafa Keshvari早前完成拍攝電影《Corona》，講述中國人因疫情而遭受歧視及襲擊。

中國住客（黃衫者）遭一眾住客圍剿，指中國人散播病毒。（預告截圖）

「來自有日我坐電梯時，讀到一篇有關中國遊客被襲擊的新聞，當下我就想拍成一部電影」，Mostafa Keshvari受訪透露電影的靈感來源，《Corona》講述新冠肺炎爆發初期，7名住客被困在升降機中，來自中國的住客遭受其餘6人白眼及歧視，認定她是華人已「中招」，極有可能將病毒傳給其他人，滿滿的種族歧視。

預告畫面逐格睇

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表示電影上月於溫哥華某片場殺青，現已完成剪接工作準備隨時上架。為求逼真，導演以一鏡到底的方式進行拍攝，又允許演員臨時「爆肚」，更真實地呈現市民對疫情的恐懼，「你可以看到角色們的原始面貌，在交談中將恐懼變成現實」。7個角色包括黑人升降機維修員、熱愛社交網絡的女士、坐輪椅的白人至上主義者、金髮師奶、包租公、負債累累的租客，以及作為主角的中國女士。

導演Mostafa Keshvari話恐懼比病毒更恐怖。（網上圖片）

導演指出，拍攝時仍不知道疫情會爆發得如此嚴重，他表示：「曾經以為是來自中國的病毒，現在大家都有可能感染，所以並非單純一個種族的問題，所有人種必須團結起來抗疫。病毒不會歧視，為何我們要這樣？」他亦指出本來打算讓作品參加電影節，現在希望在串流平台上架。