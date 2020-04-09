【新冠肺炎】江西試行周休2天半倡外出度假：不得變相為居家休息

受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，內地旅遊業遭受重創。隨着疫情形勢好轉。各地紛紛出台措施幫助旅遊業復蘇。 江西早前率先試行「2.5 天假日制」，從4月到6月周休2.5天，部分景區星期五下午門票半價；並投放總額人民幣1000 萬元電子消費券，鼓勵領導幹部職工帶頭旅遊消費。 而江西省多個城市近日都發通知落實此制度，其中一些城市提到，2.5天彈性作息不得變相為周五下午居家休息，鼓勵職工周五下午合併周末時間外出休閒度假，參與旅遊消費。

中國5A級景區江西萍鄉武功山遊客中心廣場，遊客在景區工作人員的引導下按1.5米的安全距離有序排隊，測量體溫後入園。（中新社）

據早前報道，疫情下內地旅遊、餐飲、酒店等行業首當其衝，行業損失慘重。權威機構統計顯示，若以2018年全國旅遊業51278億元的總規模為參考，此次疫情對旅游業的影響或超萬億元，在此背景下，各地都在想方設法促進旅遊業復甦。

江西上饒市、九江市分別在3日和7日發布的通知中都提及，確有出遊安排的幹部職工，按其單位請假制度規定辦理，不得變相為周五下午居家休息。彈性作息減少的工作時間，通過延長其他工作日時長調劑補回，或從個人公休假中調劑補回。

新余市也於7日通知稱，各地各部門要根據實際制定周末2.5天彈性作息方案，統籌做好工作安排，保障工作正常運轉，不得變相為周五下午居家休息。南昌市則表示，落實試行周末2.5天彈性作息，鼓勵幹部職工利用周末進行周邊遊、鄉村遊、博物館遊、自駕遊。另外，景德鎮、贛州、上饒、鷹潭、萍鄉等市也都發通知落實試行周休2天半。

（澎湃新聞）