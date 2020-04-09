大陸暫停2020年陸生赴台就讀試點工作　在學者可繼續自願升讀

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，基於台灣因應疫情對境外人士實施入境管制，不少寒假返鄉過年的陸生或港澳學生，如今都不得不暫緩返台繼續學業，而台灣高校以往2月就開啟的對陸碩博士招生工作，至今仍未啟動報名。 在此情形下，中國大陸教育部網站今天（9日）發通報稱，綜合考慮當前疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對已在台灣高校就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台繼續升讀。

通報還指出，當務之急，要解決陸生返回台灣高校就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益。另外，大陸高校今年對台招生政策不變，有關高校招生資訊已在「內地（祖國大陸）高校面向港澳台招生信息網」發布。

大陸決定暫停陸生赴台就讀試點工作。（教育部網站截圖）

台灣1月25日宣布暫緩湖北省陸生來台入境，2月3日宣布所有陸生暫緩來台，包括已經在學的學位陸生、大陸研修生和交換生。同月11日又決議暫緩包括港澳居民（含學生）來台。根據台灣教育部的數據，近7500名（約9成）在台修讀學位的陸生至今無法到校上課。只有少數寒假未返家過年的陸生、港澳生，亦或在「落閘」前入境台灣者，得以在台繼續學業。

由於台灣並未宣布全面停課，高校的新學期也陸續於2月底開始，3月19日，大陸國台辦發言人指出，在台灣高校仍正常開學情況下，不准許陸生返校顯然不合理，台灣政策讓8300多名在台註冊就讀的大陸學生權益受損。對此，陸委會副主委邱垂正當時回應稱，相關做法是有鑑於疫情仍相當嚴峻，基於防疫考量；台灣已提供安心就學輔導措施，且各校也有遠距教學服務。

大陸學生赴台就讀持有「停留」而非「居留」身份。（網上圖片）

大陸學生赴台修讀學位的措施，是自台灣前總統馬英九執政時的2011年正式開放，但台灣方面採「三限六不」原則，包括「限制採認高等學校學歷、限制來台中國大陸學生總量、限制學歷採認領域、不涉及加分優待、不影響國內招生名額、不編列獎助學金、不允許在學打工、不得在台就業、不得報考公職及專技考試」。此外，與其他地方在台留學生不同，大陸學生在台持有「停留」而非「居留」身份，不享受台灣的全民健康保險。

大陸方面則限制赴台修讀學位學生的戶籍地，最初為6省市，包括北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東，後放寬增加湖北、遼寧。

（綜合報道）