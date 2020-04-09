【新冠肺炎】內地多個省市發「摘口罩指南」：無人聚集場所可不戴

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地逐步受控，國家衞健委上月中旬曾發出相關指引，列明普通市民在家中、戶外，無人聚集、通風良好的場所中可不戴口罩。 各省市近期也根據實際情況出台「摘口罩指南」，提出在多種情形之下，公眾可以脫下口罩。

4月6日，北京市民戴上口罩在天壇公園健身休閒。（新華社）

安徽、四川、江西、海南、湖南、遼寧、貴州、浙江等地先後發布相關指引，提出民眾在部分情況下不一定要戴口罩，包括個人獨處，在室外空曠且人員稀少地區（公園、綠道、景區等），居家家庭成員中均無發燒、乾咳等異常症狀，野外勘探、高空工作、建築工地和農作勞動等。

在廣東廣州，政府官網上月22日發布的《通告》也明確，寫字樓、餐飲單位等商業服務和公共服務單位均要做好清潔、消毒、通風及衛生間保潔管理，進入上述地方需戴口罩和測量體溫，但普通公眾在居家、戶外，無人員聚集、通風良好的場所，可不戴口罩。

而根據3月18日國家衛健委印發的《公眾科學戴口罩指引》，普通公眾在人員密集場所或乘坐公共交通工具，或與居家隔離、出院康復人員共同生活時仍須戴上口罩。咳嗽或打噴嚏等感冒症狀者，也應該戴上醫用口罩。

截至昨日（8日），內地本土現有確診病例1160宗，境外輸入現有確診病例729宗，尚在醫學觀察無症狀感染者1104宗。

（綜合報道）