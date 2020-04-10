【新冠肺炎】應勇：中央和國家將出台專項政策　支持湖北疫後重振

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地逐步受控，此前的「重災區」湖北武漢已於周三（8日）「解封」,恢復對外交通。 湖北省全面解封後，省委書記應勇周四（9日）指出，湖北省民營企業發展暫時面臨困難和挑戰，但仍存在潛力和機遇，中央和國家有關部委也將出台一攬子專項政策，支持湖北疫後重振。

武漢車企上月底開始復工復產。圖為武漢工人在流水線上生產作業。（新華社）

湖北省當日召開促進民營經濟發展工作領導小組會議，應勇在會議中強調，民營企業是湖北發展的希望和潛力所在，要千方百計幫助民營企業紓困解難，支持民營經濟更好更快發展。

應勇指出，民營企業創造了全省50%以上的生產總值，60%左右的稅收，70%以上的技術創新成果，80%以上的新增就業，90%以上的市場主體。面對疫情，湖北省民營企業和民營企業家主動承擔社會責任，直接參與防控工作、積極捐款捐物、全力保障生產供應，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展作出了重大貢獻。

應勇稱，當前湖北省疫情防控取得階段性重要成效，復工復產好於預期，與常態化疫情防控相適應的經濟社會秩序正加快恢復。此外，中央和國家有關部委也將出台一攬子專項支持政策，支持湖北疫後重振。

3月30日，武漢多家商場恢復營業，在武商世貿廣場，工作人員在開門前布置標誌牌。（新華社）

湖北省委副書記、省長王曉東在會上也提到，湖北省經濟長期向好的基本面沒有變，中央和國家各部委將加大支持力度，要共克時艱、化危為機。

（湖北日報）