新冠肺炎｜武漢無疫情小區佔比98 5%　民眾首次出門逛街興奮po片

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）內地疫情緩和，武漢市疫情防控指揮部周五（10日）公布全市第13次評定的無疫情小區（指屋苑）、社區、村（大隊）名單。截至當天下午4時，全市無疫情小區累計6999個，佔98.5%；無疫情社區累計1301個，佔92.5%；無疫情村（大隊）累計1938個，佔99.7%。

無疫情小區佔比高達98.5%。（資料圖片）

4月10日，武漢市召開封控管理工作會議，市疫情防控指揮部社區防控組相關負責人表示，武漢已解除離漢通道管控措施，但防控任務不可鬆懈，社區仍然是外防輸入、內防反彈的重要防線。

會議指出，各區要結合區情實際，統籌謀劃調整小區封閉管理空間的具體方案；嚴格落實「四必」措施，對進出小區人員繼續實行身份必問、資料必錄、體溫必測、口罩必戴的要求。同時，要創新工作方法，適時完善管控措施，根據復工復產復市人員流動的需要，防止疫情反彈，在繼續嚴格小區封控的同時，做到嚴格管理和合理操作相結合、全面防控和分類管理相結合、宣傳引導與服務關懷相結合。

無疫情小區居民分享出門逛街片段。（微博截圖）

根據武漢市政府此前規定，被認定為「無疫小區」的，每戶每天可派1人，憑通行證在所在「無疫社區」範圍內購物，每次外出小區時間控制在2小時以內，超時的住戶將取消3天出門資格。4月8日「解封」前，就有多名武漢網民在微博發布圖文和影片，展示自己疫情以來首次出門逛街的場景，引發網民熱議。

網民「@你的白呀」8日發布vlog，拍攝前一天在當地購物的場景，興奮表示「這是1.20以來我第一次武漢出門逛街🥰」，引來不少網民留言表示「在家呆久了出門有一種看到新世界的感覺」、「一城解封，大家都跟着興奮」、「能出門就是最幸福的事情了，希望武漢能早點變成沒有疫情的城市～」。

（綜合報道)