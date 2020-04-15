【人事變動】前國安部政治部主任李文章履新國家信訪局局長

日前，中國國家信訪局一把手有所調整：曾任職於中國國安部的李文章履新信訪局局長、黨組書記。

據國家信訪局官網4月13消息，國家信訪局4月10日上午召開會議，中央組織部副部長、中央編辦主任周祖翼宣布中央決定，李文章任國務院副秘書長、國務院機關黨組成員，國家信訪局局長、黨組書記。

報道稱，李文章和舒曉琴在會上分別作了表態發言。舒曉琴2013年任信訪局局長，至今已有7年。

李文章早年一直在寧夏工作。（網絡圖片）

資料顯示，李文章，1962年12月生，寧夏中衛人，中央黨校研究生學歷、教育學學士，副總警監。

李文章早年一直在寧夏工作，2003年12月，李文章履新銀川市委副書記，不到3年轉任司法廳黨委書記、廳長；2008年1月，李文章履新石嘴山市委書記，3年後任固原市委書記，2012年6月躋身黨委常委，2015年6月任政法委書記。

2016年6月，李文章首離開寧夏，赴遼寧任省委常委、政法委書記。2018年12月進京，履新國家安全部政治部主任。在國安部工作1年多後，李文章再度轉崗，成為國家信訪局局長。

信訪局主要負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給中共黨中央、中國國務院及高層領導的來信來電，接待來訪；負責向中共中央、中國國務院及中共中央辦公廳、國務院辦公廳反映來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調查研究，提出制定修改完善有關方針、政策和法律法規的建議等。