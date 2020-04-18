【新冠肺炎】駐俄大使致信留學生家長：目前最好的選擇是留在當地

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，俄羅斯確診病例不斷上升，累計染病人數已突破3萬2千人。大批在當地生活的華人返回中國避疫。 中國駐俄羅斯大使館網站周五（17日）發布駐俄大使張漢暉致留俄學生家長的一封信。張漢暉在信中提醒，長途旅行有巨大風險，很容易發生交叉感染，希望家長務必提醒孩子，目前最好的選擇就是留在當地。

他在信中表示，中國駐俄使領館高度重視留俄學生的健康與安全，對出現的確診病例協調各方及時救治，積極動員多方力量為留學人員捐贈防護物資。

黑龍江綏芬河市面臨着巨大的外來輸入病例壓力。（新華社）

張漢暉指出，部分在俄華商因接觸面廣而受到感染。為此，駐俄使領館做了大量工作，與俄方溝通、協商，聯繫俄醫療機構，為這些華商提供必要服務。對於俄不予收治的輕症患者，使領館積極協調提供檢測和治療。但仍有少數中國公民貿然回國，相當一部分人在旅途中被感染新冠肺炎。

他強調，駐俄使領館已多次提醒，長途旅行對自己和其他乘客都有巨大風險，很容易發生交叉感染，不到萬不得已都不應當選擇冒險。目前，中俄陸路口岸旅檢功能已臨時關閉，俄遠東地區對來自俄其他地區的中國公民實施強制隔離14天。當地醫療資源有限，一旦發生問題，無法做到早發現、早診斷、早治療。希望家長們務必提醒孩子，目前最好的選擇就是留在當地，嚴格隔離。

綏芬河方艙醫院由一棟辦公樓改建而成，可提供600多張床位。（新華社）

中國黑龍江省因俄羅斯疫情境外輸入，近日新確診個案大增。該省目前已累計報告境外輸入確診病例377宗。截至周四（16日），從中俄綏芬河口岸輸入黑龍江的確診病例達362宗。

目前綏芬河市還緊急建立了方艙醫院，計劃在今後用於安置無症狀感染者；輕症患者將收治在市內其他醫院中。症狀較重的患者則將轉運到百餘公里外的牡丹江市治療。